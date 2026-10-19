La crisis del portugués Sergio Conceiçao, exentrenador del Al-Ittihad saudí, ha entrado en una nueva fase de escalada, después de que sus últimas declaraciones sobre su experiencia con "El Decano" provocaran una amplia indignación en los círculos deportivos saudíes, en medio de informaciones sobre la intención de la directiva del club de emprender acciones legales contra él, a raíz de sus críticas a la dirección, a los jugadores y a la liga saudí.

Lee también: Conceiçao: ¡Fui a Arabia Saudí por el dinero y la mentalidad del jugador saudí es mala!

Los acontecimientos se produjeron después de que Conceiçao hablara sobre su experiencia en Arabia Saudí durante su aparición en un pódcast italiano, abordando lo que describió como la diferencia de cultura de trabajo y disciplina entre los jugadores locales y los europeos.

Sus declaraciones suscitaron una amplia polémica, especialmente después de que vinculara algunos casos de ausencia a los entrenamientos con excusas relacionadas con circunstancias familiares o religiosas, algo que sus detractores consideraron una generalización inaceptable sobre los jugadores saudíes.

Próximos partidos ALI 1ª División 14:00 ITT

Una acción legal se vislumbra en el horizonte

El periodista saudí Abdullah Falatah reveló, durante su aparición en el programa "Al-Manassa" a través de la red de canales "Thmanyah", la existencia de una disputa entre Conceiçao y la directiva del Al-Ittihad, señalando que los vídeos que circulan sobre las declaraciones del entrenador llegaron al departamento jurídico del club, lo que podría respaldar la posición de "El Decano" en cualquier posible actuación.

Falatah aclaró que las declaraciones del exentrenador podrían ser objeto de revisión desde el punto de vista contractual, a la luz de lo que señaló sobre la existencia de compromisos relativos a no dañar la imagen del club ni de la liga saudí a través de declaraciones mediáticas.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial del Al-Ittihad que confirme el inicio de nuevas acciones legales a raíz de las últimas declaraciones, por lo que la información que circula sobre esa actuación sigue atribuida a lo revelado por el periodista saudí.

Conceiçao responde y niega haber ofendido a los jugadores saudíes

Por su parte, Conceiçao no dejó pasar las críticas sin respuesta, ya que publicó una aclaración a través de sus cuentas en las redes sociales, en la que aseguró que no pretendió menospreciar a los jugadores saudíes ni ofender al Reino, subrayando que no describió a los jugadores locales como "malos" y que sus palabras tenían como objetivo explicar las diferencias que percibió entre los métodos de trabajo en el fútbol saudí y el europeo.

El entrenador portugués indicó que siente respeto por Arabia Saudí, el país que los acogió a él y a su familia, aclarando que su experiencia con el Al-Ittihad representó un desafío para él debido a la diferente naturaleza del entorno futbolístico y la forma de abordar las exigencias del trabajo.

Esta aclaración llegó en un intento de contener la polémica que siguió a sus declaraciones, pero no detuvo la ola de críticas a la que se vio sometido en los medios saudíes.



