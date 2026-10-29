Hansi Flick, entrenador del Barcelona, recibió malas noticias antes del encuentro ante el Deportivo Alavés, el próximo sábado, en el Spotify Camp Nou, en la Liga española.

El Barcelona afronta una grave crisis defensiva tras las lesiones que ha sufrido recientemente, entre ellas la confirmada ausencia de Xavi Espart durante cerca de 7 semanas.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, a pesar de las previsiones optimistas a comienzos de semana sobre el regreso de Jules Koundé, el tobillo del defensa francés no ha mejorado lo suficiente tras el esguince que sufrió en el partido entre el Betis y el Barcelona hace diez días, y ahora ha sido descartado para el encuentro ante el Alavés.

Tras su ausencia en los dos partidos que el Barcelona perdió ante el Paris Saint-Germain (4-2) en la Liga de Campeones de Europa y ante el Real Madrid (1-2) en la Liga, debido a la mencionada lesión, el plan era que Koundé se incorporara al grupo a mitad de semana para estar disponible en el duelo ante el Alavés.

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Sin embargo, ayer miércoles sintió molestias al ponerse la bota, por lo que se entrenó al margen del grupo, y hoy jueves, dada la cercanía del partido, todas las partes decidieron que no debía volver a aparecer todavía, ya que, si se forzara, existe el riesgo de que la lesión se agrave.

Ante las ausencias de Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart, el regreso de Koundé era importante para Flick, pero tendrá que afrontar el partido ante el Alavés con Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Baldé como únicos defensas disponibles.

Trasladar a Bryan Gil al puesto de lateral derecho es una de las opciones para rotar a los jugadores, así como, aunque menos probable, situar a Rodri o incluso a Frenkie de Jong en el puesto de central.

Álex Campos, el central de 18 años del filial, se ha entrenado con el primer equipo en los últimos días ante la posibilidad de figurar en la convocatoria.