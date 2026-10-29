¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Hansi FlickGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

La crisis se agrava y Flick está en apuros: un jugador del Barcelona se perderá el duelo ante el Alavés

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
J. Kounde
H. Flick
España
Francia
Alemania

El Barça se niega a arriesgarse con él

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, recibió malas noticias antes del encuentro ante el Deportivo Alavés, el próximo sábado, en el Spotify Camp Nou, en la Liga española. 

El Barcelona afronta una grave crisis defensiva tras las lesiones que ha sufrido recientemente, entre ellas la confirmada ausencia de Xavi Espart durante cerca de 7 semanas.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, a pesar de las previsiones optimistas a comienzos de semana sobre el regreso de Jules Koundé, el tobillo del defensa francés no ha mejorado lo suficiente tras el esguince que sufrió en el partido entre el Betis y el Barcelona hace diez días, y ahora ha sido descartado para el encuentro ante el Alavés.

Tras su ausencia en los dos partidos que el Barcelona perdió ante el Paris Saint-Germain (4-2) en la Liga de Campeones de Europa y ante el Real Madrid (1-2) en la Liga, debido a la mencionada lesión, el plan era que Koundé se incorporara al grupo a mitad de semana para estar disponible en el duelo ante el Alavés.

Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

31 oct 2026

ALA

ALA

Sin embargo, ayer miércoles sintió molestias al ponerse la bota, por lo que se entrenó al margen del grupo, y hoy jueves, dada la cercanía del partido, todas las partes decidieron que no debía volver a aparecer todavía, ya que, si se forzara, existe el riesgo de que la lesión se agrave.

Ante las ausencias de Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart, el regreso de Koundé era importante para Flick, pero tendrá que afrontar el partido ante el Alavés con Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Baldé como únicos defensas disponibles.

Trasladar a Bryan Gil al puesto de lateral derecho es una de las opciones para rotar a los jugadores, así como, aunque menos probable, situar a Rodri o incluso a Frenkie de Jong en el puesto de central.

 Álex Campos, el central de 18 años del filial, se ha entrenado con el primer equipo en los últimos días ante la posibilidad de figurar en la convocatoria.

 

 

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google