La crisis de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa no comenzó en los últimos días, ni fue fruto de su actual desencuentro con Jorge Jesus; de hecho, los entresijos del periodo reciente revelan que el futuro del capitán de la "Brasil de Europa" ya estaba presente en los cálculos de la Federación Portuguesa antes de la llegada del técnico actual.

Según lo revelado por el diario español "As", la Federación Portuguesa ya se preparaba para la etapa posterior a Ronaldo, después de que la creencia predominante dentro de los pasillos de la selección fuera que el capitán de Portugal pondría fin a su trayectoria internacional tras el Mundial. Pero Ronaldo sorprendió a todos al continuar.

De acuerdo con "As", existía el convencimiento entre los responsables portugueses de que el Mundial sería la última estación en la trayectoria de Ronaldo con la selección, lo que hizo que la cuestión de su sucesión y la reconstrucción del equipo sin él entrara de forma temprana en los cálculos de la Federación. Pero el futbolista de 41 años no se retiró.

El diario añadió que algunos de los candidatos con los que negoció la Federación Portuguesa para suceder al anterior técnico Roberto Martínez pusieron como condición la no continuidad de Ronaldo para aceptar la tarea, mientras que la Federación acogió la idea con agrado.

La llegada de Jorge Jesus vino a situar a Ronaldo frente a frente con esta realidad.

El nuevo técnico no tenía ante sí a un jugador cualquiera, sino a un capitán histórico de 41 años, con una influencia y una presencia excepcionales dentro de la selección, y al mismo tiempo se hizo necesario definir su papel en función de las necesidades del equipo y no solo en función de lo que había aportado a lo largo de toda su trayectoria.

La crisis estalló cuando Ronaldo se sentó en el banquillo ante Noruega, antes de abandonar la concentración de la selección en Copenhague tras su desencuentro con Jesus.

Después de su marcha, Ronaldo anunció que había tomado su decisión tras la rueda de prensa del técnico y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, asegurando que revelaría "en el momento oportuno" las razones que lo llevaron a abandonar la selección.