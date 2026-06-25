La crisis meteorológica no cesa... Los rayos amenazan el partido entre Túnez y Holanda

Según un informe periodístico, el partido entre Holanda y Túnez, previsto para mañana de madrugada en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, podría retrasarse o suspenderse por malas condiciones meteorológicas.

El encuentro, programado en Kansas City, podría aplazarse o suspenderse varias horas por el mal tiempo.

Según The Sun, hay un 70 % de probabilidades de tormentas eléctricas en la ciudad.

Se esperan lluvias torrenciales y rayos, con alertas de inundaciones.

Se espera que la intensidad aumente a partir de las 07:00 del jueves y que persista hasta la mañana del viernes.

Incluso sin lluvia intensa, el encuentro podría aplazarse por las estrictas normas estadounidenses sobre rayos en eventos al aire libre.

El Francia-Irak se detuvo dos horas por lluvia y riesgo de rayos.

Los aficionados de Países Bajos y Túnez confían en que la lluvia no retrase su encuentro.