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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

La crisis meteorológica no cesa... Los rayos amenazan el partido entre Túnez y Holanda

Túnez vs Holanda
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EE. UU.

«Hay un 70 % de probabilidades de tormentas eléctricas»

Según un informe periodístico, el partido entre Holanda y Túnez, previsto para mañana de madrugada en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial, podría retrasarse o suspenderse por malas condiciones meteorológicas.

El encuentro, programado en Kansas City, podría aplazarse o suspenderse varias horas por el mal tiempo.

Según The Sun, hay un 70 % de probabilidades de tormentas eléctricas en la ciudad.

Se esperan lluvias torrenciales y rayos, con alertas de inundaciones.

Se espera que la intensidad aumente a partir de las 07:00 del jueves y que persista hasta la mañana del viernes.

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Incluso sin lluvia intensa, el encuentro podría aplazarse por las estrictas normas estadounidenses sobre rayos en eventos al aire libre.

El Francia-Irak se detuvo dos horas por lluvia y riesgo de rayos.

Los aficionados de Países Bajos y Túnez confían en que la lluvia no retrase su encuentro.

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