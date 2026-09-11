La «corazzata» del Palermo y el mercado del grupo City: Inzaghi, el Palermo no puede faltar en la Serie A

Un transatlántico construido para dominar el campeonato, tras la decepción en los playoffs contra el Catanzaro, la pasada temporada. El Palermo de Pippo Inzaghi ha arrancado a lo grande, con tres victorias en las tres primeras jornadas de la Serie B, contra Juve Stabia, Arezzo y Sampdoria, con siete goles a favor y tres en contra, además de la clasificación en la Coppa Italia.





¡QUÉ MERCADO! - La misión, ni siquiera demasiado oculta, es la de marcar distancias con los rivales, para llevar por fin al club del grupo City a la Serie A, después de tantos años de ausencia: por eso no se ha reparado en gastos en el mercado, con la última incorporación, la de Luca Mazzitelli en el centro del campo, llegada ayer, después de un verano que llevó al exportero de la Juventus Mattia Perin a la portería, a los brasileños de otra categoría Hernani y Strefezza al centro del campo y a Gabrielloni y Vavassori al ataque.





FUERA DE SERIE - De momento, su balance dice cinco victorias en cinco partidos, con el noble cuero cabelludo del Lecce en Copa, derrotado por 2-0 en el Barbera. La sensación es la de un fuera de serie, pero Inzaghi tendrá que ser bueno para gestionarlo: “Yo no dejo las cosas a medias. Hoy no me iría ni al Real Madrid. Palermo es extraordinario desde todos los puntos de vista. La gente, desde el primer día, me ha dado una confianza incondicional. Tengo una gran deuda de gratitud con esta gente. Este año han hecho cosas que ponen la piel de gallina y yo intentaré con todo mi ser llevarlos a donde se merecen". Una promesa es una promesa.







