La Copa El Salvador ya tiene fecha de inicio

Samuel Gálvez, presidente de la Primera División dio detalles del torneo copero.



El próximo mes septiembre iniciará la Copa El Salvador, donde se contará con 36 equipos participantes, provenientes de las tres ligas profesionales del país, y se tendrá algunos incentivos, además de contar con la ayuda del INDES a través de su presidente Yamil Bukele.

Gálvez dio los siguientes detalles: “"Esta es una copa a la que queremos darle mayor realce, que los premios sean mejores, que saque una selección de estrellas y que el equipo campeón pueda jugar un partido contra un plantel de Suramérica o Europa”.

Y agregó: “Lo bueno es que ya Yamil Bukele está en la disposición de apoyar esta Copa. Anteriormente, él no estaba muy anuente, pero en las últimas dos reuniones que he tenido con él dijo que ya no hay problema. INDES va dar todos los fondos”.