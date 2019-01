La Copa de Asia llega a su fase decisiva con una final anticipada

La Copa de Asia está cumpliendo con creces en cuanto a nivel de juego, emoción e incluso sorpresas. Desde mi punto de vista, el torneo ha evidenciado el paso adelante de todas las selecciones de esta zona del mundo, y algunas incluso han dado la campanada, como ha sido el caso de Baréin, la revelación del torneo tras poner en serios aprietos a Corea del Sur en octavos de final, o Vietnam, que ha demostrado que está realizando un trabajo impecable y que apunta maneras gracias a su clasificación hasta los cuartos de final.

En semifinales se medirán los que considero que son los cuatro mejores equipos de esta edición por nivel de juego desplegado. Vayamos por partes. Por un lado, Japón se enfrentará a Irán. Sin duda, una final anticipada. Los japoneses han demostrado que son muy sólidos al contragolpe, y que pueden vencer a cualquiera. Se nota el paso al frente que han dado en su liga, con la llegada de estrellas como los españoles Iniesta, Torres y Villa.

Por otro lado, Irán pienso que es una de las grandes favoritas a ganar el torneo gracias al elevado nivel que ha exhibido en los últimos años, y en concreto en esta edición de la Copa de Asia. Sin duda, uno de los platos fuertes del torneo por talento y aptitudes de sus jugadores. Todo un partidazo.

En el otro bando nos encontramos a Qatar, una de las selecciones más reforzadas por su juego y sus resultados durante esta edición. El equipo, entrenado por el español Félix Sánchez, ha llegado a semifinales con un fútbol valiente, muy de la escuela española. Estamos hablando de un grupo que tiene como gran objetivo el Mundial que organizará en 2022. Por eso se nota que está muy bien entrenado: su organización le ha llevado a mostrar este excelso rendimiento.

Enfrente tendrá a Emiratos Árabes. Tras quitarse la presión del partido inaugural, ha sabido reaccionar y ha ido escalando hasta llegar a los encuentros decisivos. Estaba convencido de ello, tiene mucha calidad y, si sigue jugando sin nervios, no fallará de aquí al final. Y eso que no cuenta entre sus filas con su estrella, Omar Abdulrahman. Una baja más que sensible. Se cumple la máxima que apunté en su momento, ya que en la Copa de Asia, la selección anfitriona suele llegar lejos. Es más, en un 45,75% ganan el torneo. Ahora, falta saber que dos selecciones alcanzan la gran final. Mientras, seguiremos disfrutando del espectáculo.