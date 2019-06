La Copa América, el nuevo desafío de Messi

El "diez" lidera a su país en otra nueva cita: llegó a tres finales y ahora busca el título con la "abiceleste"

Momentos, amargos, frustración, lágrimas, críticas despiadadas y su propia angustia. Lionel Messi, el mejor juagdor de fútbol de todos los tiempos, volverá a insistir. Después de haber alcanzado tres finales con , donde su país sólo soñó con rozar la gloria gracias al talento infinito del "10", ahora Messi vuelve a la cara. Vuelve a insistir. No se rinde y quiere ganar una en la que la "albiceleste" no parte como favorita, ni siquiera como clara candidata al título. Esa es la realidad, que asume el propio Lionel, pero que va a esforzarse en intentar cambiar. Llega después del mazazo inesperado de Anfield y de la derrota en la ante el , pero no está dispuesto a arrojar la toalla. Está comprometido con su país, lleva la cinta de capitán y como no sabe si llegará al Mundial de Catar, está dispuesto a dejarse el alma, aún sabiendo los múltiples problemas que tiene su selección.

Messi tiene un nuevo desafío. Acostumbrado a ganar con el Barça, ahora deberá superar haber perdido. En el recuerdo, dos Copas América que se esfumaron cuando tenía la gloria a un paso, o aquella final del Mundial donde la puntería de Higuaín le jugó una mala pasada. , todo el mundo lo sabe, en realidad, no fue una decepción: de no haber sido por sus goles ante y por su magia con la zurda, toda Argentina habría visto aquella Copa del Mundo...por televisión. Ahora Messi vuelve a la carga, asume otro desafío y quiere demostrarse a sí mismo que puede ser competitivo. Sabe que el equipo no es candidato a levantar el trofeo en el Maracaná, que la potencia es , incluso sin Neymar, pero no renuncia al sueño.

Lionel está dispuesto a volver a echarse sobre los hombros a toda una selección y todo un país. Si gana, será inmortal. Si no lo hace, le lloverán los palos. Nada nuevo para él, nada nuebo bajo el sol de un fútbol donde sólo puede ganar uno y el que no lo hace, se tacha alegremente de fracasado. Su equipo es una incógnita enorme y nadie sabe exactamente para qué está en este torneo. Tendrá como escuderos al Kun Agüero, Di María y Otamendi. Armani, Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Guido Rodríguez, Paredes, Di María; Messi y Agüero. Un elenco que debería ser suficiente para llegar lejos pero que, no nos engañemos a estas alturas, tiene un problema muy serio de fútbol. Hoy enfrenta a , una selección potente. Si vence, volverá a estar en las apuestas para llegar a la final. Si cae, regresará la crítica despiadada.

No importa. Messi está dispuesto a volver a intentarlo. Acumula tanta desazón como hiel con la "albiceleste", pero no quiere fallar a su país, persigue revancha y aunque no tiene que demostrarle nada a nadie, acepta el desafío. El escenario, la Copa América. Otro desafío para "el diez de dieces". Que hable la pelota. Alto y claro.