«La conversación con Nigel de Jong reavivó el fuego. Quiere volver a la selección neerlandesa»

Tyrell Malacia quiere regresar a la selección de Países Bajos, según informó Voetbal International este jueves por la noche. El carrilero firmó este mismo día un contrato con el FC Cincinnati.

Después de que Malacia fuera visto el miércoles sobre el campo de entrenamiento en Ohio, ahora ha alcanzado un acuerdo para un contrato hasta mediados de 2027, con opción a un año más.

Malacia también habría tenido la posibilidad de elegir entre clubes de España, Brasil y Oriente Medio, pero se decanta por la Major League Soccer. Quiere demostrar que puede jugar varios partidos seguidos, tras lo cual una vuelta a Europa parece lo más lógico.

Además, regresar a la selección de Países Bajos también es un objetivo de Malacia. El internacional neerlandés en nueve ocasiones ha mantenido una conversación con el director técnico Nigel de Jong, que ha “reavivado la llama”.

La última vez que Malacia jugó con la selección de Países Bajos fue en junio de 2023. Entonces, Países Bajos se enfrentó a Croacia en las semifinales de la Liga de Naciones (derrota por 2-4).

Malacia dio el salto en 2022 del Feyenoord al Manchester United por 15 millones de euros. Allí no logró asentarse por culpa de las lesiones y, por tanto, su contrato no fue renovado el pasado verano.