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Fabian Hurzeler ha destacado la creciente confianza de su plantilla del Brighton después de que el equipo lograra una victoria histórica por 1-0 ante el Manchester City en el Etihad Stadium. El resultado no solo le permitió resarcirse de su reciente eliminación de la Carabao Cup, sino que también consolidó su posición como auténtico aspirante en la zona alta de la Premier League.

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El Brighton exhibe solidez defensiva para frenar al City

El Brighton llegó al Etihad Stadium apenas unos días después de sufrir una dolorosa derrota copera ante el mismo rival, pero el sábado por la tarde ofreció una actuación de enorme disciplina táctica y fortaleza mental. Fue el primer equipo visitante que impidió al Manchester City marcar en un partido de liga en casa desde agosto de 2025, un dato que pone de relieve la solidez defensiva que ha inculcado Fabian Hurzeler.

La intervención más espectacular de Verbruggen llegó en la segunda parte, cuando mostró unos reflejos increíbles para detener un remate de Matheus Nunes a bocajarro. Hurzeler no tardó en destacar cómo ese tipo de actuaciones individuales refuerzan el espíritu colectivo del equipo. «Es importante tener esa mentalidad y transmitirla en nuestro entorno de trabajo. La confianza es clave para ganar este tipo de partidos», explicó Hurzeler, según recoge BBC Sport. «Venir aquí, a jugar contra el City, uno de los mejores equipos de la liga, siempre es especial. Hay que hacer de forma brillante las cosas básicas y todos contribuyeron».

Y añadió: «Desde el martes, cuando viajamos [a Mánchester], queríamos pasar cuatro buenos días, disfrutarlos y terminar con fuerza. Hoy todos pueden disfrutar de esta victoria».

Hurzeler descarta hablar del título pese al ascenso a los cuatro primeros puestos

La victoria en Mánchester ha suscitado inevitablemente comparaciones con el histórico triunfo del Leicester City en 2016, especialmente porque el Brighton ocupa ahora la tercera posición, a solo dos puntos del Arsenal y del City. Tras haber ganado ya 3-0 al Arsenal en septiembre, el Brighton está demostrando que puede competir con los mejores de forma constante. Pese al creciente entusiasmo de la afición, Hurzeler y sus jugadores están decididos a mantener los pies en el suelo mientras la temporada se acerca a su tercio central. Prefieren centrarse en desarrollar su estilo de juego agresivo y contundente.

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El portero del Brighton, Bart Verbruggen, se expresó en la misma línea cuando le preguntaron por la posibilidad de mantener la lucha por el título y prefirió centrarse en los retos inmediatos. «Vamos por el noveno partido, así que no realmente», afirmó. «Iremos partido a partido y veremos qué pasa, porque nos quedan muchos encuentros. Cada día nos centramos en lo que tenemos por delante y en nuestro trabajo. Seguiremos haciéndolo y veremos dónde nos deja eso al final de la temporada. Estamos contentos con nuestra forma de jugar, no solo con los resultados, sino también con nuestro juego. Tenemos que seguir desarrollando ese estilo y esa contundencia, y podemos lograr grandes cosas».