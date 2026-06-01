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Jorgen Strand LarsenGetty
Siep Engelen

Traducido por

La confianza del rival de la selección holandesa en el Mundial se ve nuevamente mermada tras una dura derrota

Netherlands
Norway vs Sweden
Norway
Sweden
Amistosos
World Cup

Suecia perdió 3-1 ante Noruega en un amistoso el lunes. El marcador podría haber sido mayor. 

El equipo de Graham Potter aún no estaba completo, igual que Noruega: Alexander Isak entró como suplente y Viktor Gyökeres se ausentó, mientras Erling Haaland observaba. 

El partido comenzó rápido: en el minuto 8, un disparo potente de Julian Ryerson fue desviado con inteligencia por Jørgen Strand Larsen, que cabeceó el balón a la escuadra. 

Diez minutos después, Antonio Nusa controló en el área y batió por bajo a Jacob Widell Zetterström: 2-0. 

Suecia apenas reaccionó y se limitó a contener el daño. Strand Larsen completó su hat-trick en el 37’: esta vez cabeceó un centro medido de Ryerson para el 3-0. 

Tras el descanso, los cambios de Potter mejoraron a Suecia y, aunque Noruega siguió creando peligro, Isak recortó distancias con algo de fortuna: 3-1.

Pese a ello, Noruega mereció aumentar su ventaja, especialmente en la primera parte. Suecia, decepcionada, aún jugará un amistoso más antes del Mundial: el jueves ante Grecia. 

La selección holandesa jugará su segundo partido del grupo frente a Suecia el 20 de junio en Houston, Estados Unidos.

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