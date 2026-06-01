Suecia perdió 3-1 ante Noruega en un amistoso el lunes. El marcador podría haber sido mayor.

El equipo de Graham Potter aún no estaba completo, igual que Noruega: Alexander Isak entró como suplente y Viktor Gyökeres se ausentó, mientras Erling Haaland observaba.

El partido comenzó rápido: en el minuto 8, un disparo potente de Julian Ryerson fue desviado con inteligencia por Jørgen Strand Larsen, que cabeceó el balón a la escuadra.

Diez minutos después, Antonio Nusa controló en el área y batió por bajo a Jacob Widell Zetterström: 2-0.

Suecia apenas reaccionó y se limitó a contener el daño. Strand Larsen completó su hat-trick en el 37’: esta vez cabeceó un centro medido de Ryerson para el 3-0.

Tras el descanso, los cambios de Potter mejoraron a Suecia y, aunque Noruega siguió creando peligro, Isak recortó distancias con algo de fortuna: 3-1.

Pese a ello, Noruega mereció aumentar su ventaja, especialmente en la primera parte. Suecia, decepcionada, aún jugará un amistoso más antes del Mundial: el jueves ante Grecia.

La selección holandesa jugará su segundo partido del grupo frente a Suecia el 20 de junio en Houston, Estados Unidos.