La confianza de Flick no basta: la temporada de la estrella del Barcelona se convierte en una pesadilla

Gavi, la estrella del Barcelona, atraviesa uno de los peores momentos de su carrera futbolística, a excepción del periodo en el que estuvo ausente de los terrenos de juego durante un año y medio, debido a su grave lesión de rotura del ligamento cruzado.

Desde el inicio de la presente temporada, Gavi solo ha sido titular en dos partidos, mientras que ha visto la mayoría de los encuentros desde el banquillo.

Y lo que ha empeorado aún más la situación es que no ha disputado ni un solo minuto en los dos últimos partidos, ante el Real Madrid en el Clásico y ante el Deportivo Alavés.

El diario AS señaló que la situación de Gavi resulta enormemente preocupante, y su gravedad aumenta al repasar la lista de jugadores con menos minutos dentro del conjunto catalán.

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En este sentido, a Gavi solo le superan cuatro jugadores del primer equipo: Alejandro Balde (116 minutos), Frenkie de Jong (98 minutos), Bryan Gil (90 minutos) y Roony Bardghji (sin ningún minuto de participación).

No cabe duda de que los 191 minutos que ha disputado Gavi esta temporada son completamente insuficientes para un jugador con sus cualidades y su nivel de progresión.

Con 22 años, Gavi vive una etapa turbulenta en su trayectoria deportiva, algo que también quedó patente durante el Mundial 2026, cuando fue titular en el primer partido ante Cabo Verde, antes de desaparecer por completo de la alineación en los encuentros siguientes.

Lo mismo se repitió con el Barcelona, pues disputó su primer partido oficial como titular ante el Elche, el pasado 23 de agosto, en el encuentro que terminó con victoria del Barcelona por 5-0, y en el que formó dupla en el centro del campo con Marc Bernal.

Pero no regresó a la alineación titular hasta pasados casi dos meses, concretamente ante el Getafe, en el partido que terminó con victoria del Barcelona por 3-0, en el que Rodri fue su compañero en el centro del campo durante aquel enfrentamiento.

No cabe duda de que la posición de Gavi sobre el terreno de juego es una de aquellas en las que el entrenador Hansi Flick dispone de más alternativas y opciones dentro de la plantilla, ya sea en la posición de pivote defensivo, donde están Rodri y Bernal, o en la de mediocampista ofensivo, donde compiten con él principalmente Fermín López, Pedri y Dani Olmo.

En cualquier caso, el técnico alemán no ha dejado de mostrar su confianza en Gavi, ya que siempre se esfuerza en elogiarlo y alabarlo durante sus ruedas de prensa.

Los próximos partidos serán, sin duda, decisivos para revelar los planes del técnico alemán y definir el papel final que desempeñará Gavi durante la presente temporada.