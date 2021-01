La confesión de Thomas Lemar sobre su metamorfosis en el Atlético de Madrid

El jugador francés del Atlético de Madrid concedió una entrevista a la revista 'France Football' hace días, en la que analiza su metamorfosis

Miles de aficionados colchoneros todavía no se explican la brutal transformación de Thomas Lemar. El francés, en su tercera temporada en el club rojiblanco, está empezando a parecerse al sensacional futbolista que se fichó de Mónaco por 70 millones de euros. En una entrevista concedida a "France Football", el mediocampista de Guadalupe ha querido analizar el proceso de su cambio, su mejora en el rendimiento, su relación con Simeone, sus objetivos personales para esta temporada y su gran momento en el club.

Cuestionado por su falta de adaptación al estilo del y el juego del equipo, Lemar explica con detalle: "Hubo una falta de adaptación de mi parte. Lo dije. Ha sido necesario mucho tiempo para adaptarse al sistema y estilo de juego del Atlético. Ahora que entiendo cada vez mejor todo esto, las cosas van mucho mejor. Siento que tengo este ADN en mí. Luchar todos los balones, buscar la victoria siempre, presionar durante todo el partido, jugar hacia adelante... eso es el Atlético de Madrid ", asegura Lemar. Además, añade "ahora que he entendido y asimilado todo eso, estoy dando el máximo y se está mostrando bastante bien sobre el terreno en los últimos meses. Estoy realmente feliz" .

Sesiones de trabajo por su cuenta

Lemar paso una época delicada, pero se ha recuperado para la causa y sabe cómo sucedió. Preguntado sobre cómo se motivó durante la pandemia y sobre cómo mejorar sus prestaciones, el de Guadalupe explica: "Cuando terminaba de entrenar y volvía a casa me obligué a realizar sesiones de trabajo adicionales. El encierro me permitió recuperar mi mejor forma. Trabajé mucho en mis puntos débiles. Me concentré en recuperar mi juego, en divertirme, volver a mi nivel y jugar en el Atlético. Dependía de mí. No debía culpar a nadie. Era yo quien estaba en el campo ", asegura.

Su relación con el Cholo Simeone

"Hablé mucho con el entrenador. Me preguntó qué se podía hacer para mejorar mi situación. Él me escuchó, yo lo escuché, siempre le dije que yo era un jugador para jugar por dentro. Luego, si me ponía a la izquierda, le daba mi máximo, no hay problema. A la derecha, lo mismo. Pero me sentía más cómodo en el medio" , comenta Lemar, para luego añadir que su intención era " encontrar mi estilo, mi forma de jugar. Este cambio de posición me permite ser más libre, mantener la pelota y tocarla más a menudo" .

Objetivo:

Lemar espera estar en la gran cita futbolística del verano. "La selección francesa es muy importante para mí. Acostumbraba a ir y me dolió no estar en las últimas convocatorias con mis compañeros, pero también me impulsó mucho. Tengo muchas ganas de recuperar el tiempo perdido para vestir esa camiseta. Mi objetivo es estar en la Eurocopa. Tengo esta meta en mi cabeza. Cuando las cosas estaban mal, lo pensaba y me empujaba a esforzarme aún más ", dijo en 'France Football'.