La confesión de Pogba: "Llevo mucho tiempo frustrado"

El centrocampista del Manchester United ha repasado cómo ha sido la temporada marcada por su lesiones y explica cómo vive el parón en el fútbol.

Paul Pogba ha confesado que ha estado viviendo una temporada muy dura en el por culpa de las lesiones que ha sufrido este curso y que han lastrado su participación en los últimos meses.

"Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros y todo eso. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y de hacerlo bien. Y demostrar cuánto amo en realidad al fútbol", explicaba en unas declaraciones a la web oficial del club inglés.

"Ya estoy entrenándome y tocando la pelota. Me he entrenado ya con los compañeros y estoy cada vez más cerca de volver. Hay que tener mucha paciencia porque la lesión fue a principio de temporada, contra el , y estuve con ella mucho tiempo. Entrenando y jugando con ella. Después había una rotura y estuve dos meses sin jugar", añadió para explicar la cronología de su dolencia.