La Confederación Africana acepta las disculpas de la FIFA y renueva su apoyo a Infantino

El Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) respaldó por unanimidad la "actualización" presentada por el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, y el secretario general, Mattias Grafström, en relación con la iniciativa "FIFA Forward", reafirmando su compromiso de situar al fútbol africano entre los mejores del mundo y de mantener las mejores prácticas de gobernanza y transparencia.

La CAF, a través de un comunicado oficial, tomó nota de lo expuesto en la actualización, que reconoció que se cometieron errores en el proceso de creación del proyecto propuesto FIFA Forward Enterprise, subrayando que no hubo intención de excluir al Consejo de la FIFA ni a las federaciones miembro del proceso, y que el asunto debería haberse gestionado de manera diferente.

Infantino y Grafström presentaron una disculpa explícita por dichos errores y se comprometieron a no repetirlos, anunciando la realización de una revisión necesaria cuyos resultados se elevarán en un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión. Asimismo, se retiró la propuesta que iba a someterse a la aprobación de las federaciones miembro y del Consejo de la FIFA, con la confirmación de que todos los procedimientos se llevaron a cabo conforme al marco reglamentario de la FIFA, pese a los errores cometidos.

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, el doctor Patrice Motsepe, afirmó que la CAF acoge y respalda la actualización conjunta, recalcando que la confederación mantendrá su enfoque en el desarrollo del fútbol africano y reafirmando su compromiso de acatar las mejores prácticas mundiales de gobernanza, transparencia y auditoría.

Motsepe añadió que el compromiso con la gobernanza, los procedimientos legales y la transparencia es de suma importancia e innegociable en África, y que se trata del comportamiento que la CAF espera de los gobiernos, las empresas y las instituciones, y al que la propia confederación se atiene.

Motsepe subrayó el compromiso de la CAF de seguir trabajando con la FIFA, las federaciones miembro y las demás confederaciones continentales para proteger las mejores prácticas de gobernanza, los procedimientos legales y la transparencia, y contribuir al desarrollo del fútbol a nivel mundial.

Señaló que la confederación mantiene su enfoque en el desarrollo de los jugadores y las jugadoras, los entrenadores y las selecciones nacionales de las 54 federaciones miembro, además de las competiciones para aficionados y profesionales del continente.

Motsepe reveló que se han logrado avances en las conversaciones con patrocinadores, socios e inversores, tanto actuales como nuevos, para garantizar la autosuficiencia financiera y la independencia de la CAF, así como continuar con la construcción y el desarrollo de estadios e infraestructuras.

Asimismo, hizo referencia a los avances en los preparativos de la Copa Africana de Naciones "TotalEnergies", prevista en Kenia, Tanzania y Uganda, además de otras competiciones.

El Comité Ejecutivo confirmó su apoyo unánime al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le agradeció su respaldo al fútbol africano; también expresó su agradecimiento a él, al secretario general Mattias Grafström y a la dirección de la FIFA por la organización de la Copa del Mundo 2026.

El comunicado elogió el elevado nivel de la Copa Africana de Naciones femenina que se disputa actualmente en Marruecos, subrayando que ha alcanzado un éxito rotundo.