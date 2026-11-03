La condición para el regreso de Vinicius al nuevo Real Madrid: Benito revela la regla de oro

En un momento largamente esperado, parece que el Real Madrid ha recuperado por fin los rasgos del equipo invencible. No fue solo la victoria sobre el Barcelona en el Camp Nou lo que encendió el optimismo, sino la imagen colectiva mostrada ante el Racing de Santander en El Sardinero, que llevó a la exleyenda del club y analista técnico Álvaro Benito a pronunciar una frase que lo resumió todo: "Hacía mucho tiempo que no tenía esta sensación. El camino ya está allanado".

El análisis de Benito, realizado junto a su excompañero Rafael Alkorta en el famoso programa "El Larguero" en la emisora "Cadena SER", no habla de dos victorias pasajeras, sino de una transformación táctica y mental profunda liderada por Xabi Alonso, un cambio que coloca a la estrella del equipo, Vinicius Junior, ante la auténtica prueba del destino.

El nuevo Real Madrid: una faceta colectiva que no conocíamos

Benito considera que lo que ha cambiado en el Real Madrid no son los nombres, sino la idea. El equipo ha pasado a jugar como un bloque único, con una gran intensidad defensiva, una velocidad temible en la transición de la defensa al ataque y una notable capacidad para conservar el balón bajo presión; un trío de virtudes que se echaba en falta desde el inicio de la temporada.

Lo llamativo, a ojos del analista madridista, es que esta cohesión se logró incluso con la ausencia de Fede Valverde, una de las claves más importantes del juego. El secreto, según Benito, reside en la aparición de elementos que han dado al equipo un equilibrio que no tenía, encabezados por el jugador Bernabé.

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Benito afirma al respecto: "Hay una sensación de trabajo colectivo que no habíamos visto antes. Ahora se da participación a los jugadores con más capacidad para dar el pase y resolver los problemas complejos, incluso sin Valverde, que desde la posición de lateral te da soluciones de pase corto y largo y capacidad para romper la presión. Ha aparecido Bernabé para aportar lo que le faltaba al centro del campo: la capacidad de pararse, girarse y driblar con inteligencia para librarse del marcaje. Y lo más importante de todo es que el equipo ha pasado a trabajar con mucho esfuerzo".

La prueba europea y la trampa de Vinicius

Tras superar el obstáculo del Clásico y del Racing, las miradas se dirigen al próximo desafío en la Liga de Campeones de Europa ante el AEK de Atenas griego. Benito asegura que el estilo ya está consolidado y definido, y que el equipo solo tiene que mantenerlo.

Pero este estilo consolidado plantea la gran pregunta: ¿cuál será el lugar de Vinicius Junior?

Aquí Benito fue tajante y directo. El talento del brasileño está fuera de toda discusión, pero su integración en el nuevo sistema no será automática ni estará garantizada por el mero hecho de su nombre. El equipo actual impone un compromiso defensivo total de todos, y no hay en él sitio para la estrella que no defiende.

Y añadió: "El Real Madrid ha demostrado que es capaz de recuperar el balón y lanzar contraataques letales. Cuando juega rápido, recupera el balón y mantiene su cohesión, se convierte en un equipo capaz de hacer cualquier cosa. Ahora veremos qué pasa cuando regrese Vinicius y si aceptará estas nuevas normas".

La competencia limpia es la solución

Benito no dudó en dibujar el escenario de la próxima etapa, en la que la competencia por los puestos debe ser completamente equitativa, al margen de los nombres.

Propuso una solución táctica a la que Alonso podría recurrir, consistente en utilizar a Arda Güler en el doble pivote junto a Tchouaméni en los partidos de Liga, con Bernabé por la banda derecha y Diomande, muy destacado en su rendimiento, por la banda izquierda, para que sea el campo el que dicte sentencia.

Y Benito concluyó con una declaración cargada de mucho optimismo y cautela a la vez: "Hay partidos que dan cabida a todos, pero la regla debe ser una sola: mientras todos cumplan con sus obligaciones defensivas, veremos entonces quién ofrece lo mejor en ataque y crea las ocasiones. La competencia debe ser justa. Hacía muchísimo tiempo que no sentía que las cosas iban por fin en la dirección correcta".