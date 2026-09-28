El panorama parecía idílico entre los grandes clubes del fútbol europeo, como si las viejas disputas entre Madrid y la UEFA en torno al proyecto de la Superliga hubieran quedado en el pasado. Sin embargo, la decisión de condenar al Manchester City por vulnerar las normas financieras de la Premier League ha reabierto expedientes espinosos dentro del fútbol europeo y ha proyectado nuevas sombras sobre la relación entre los clubes y los organismos responsables de organizar las competiciones.

La decisión llegó horas antes del inicio de la reunión de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos (EFC) en la capital danesa, Copenhague, la asociación que anteriormente se conocía como Asociación de Clubes Europeos (ECA) y que agrupa a más de 800 clubes.

La asociación está presidida por el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, desde la división que vivieron los clubes fundadores del proyecto de la Superliga, que regresaron prácticamente todos al sistema europeo con la excepción del Real Madrid, que continúa actuando de forma independiente en este asunto.

Se espera que el expediente del Manchester City acapare buena parte de la atención durante la reunión, después de que la condena al club inglés reactivara viejas preguntas sobre la coherencia en la aplicación de las normas financieras a los distintos clubes, en un momento en el que algunos críticos consideran que ciertos clubes cumplieron con las reglas mientras que otros se beneficiaron de mayores márgenes de maniobra dentro del sistema.

El City y el PSG en el centro de la polémica

El Manchester City y el Paris Saint-Germain han sido desde hace tiempo dos de los clubes que más interrogantes han suscitado en cuanto a las fuentes de financiación y al valor de algunos contratos de patrocinio comercial.

Entre los 115 cargos que la Premier League imputó al Manchester City, decenas de acusaciones se refieren a contratos comerciales cuyo valor se sospecha que fue inflado, a través de acuerdos de patrocinio vinculados a empresas de Abu Dabi, según el expediente al que fue sometido el club inglés.

Por su parte, el Paris Saint-Germain y su presidente, Nasser Al-Khelaifi, afrontan críticas y acusaciones similares de distintas partes en torno a la naturaleza de sus relaciones comerciales y financieras vinculadas a Catar, lo que coloca a Al-Khelaifi en una posición extremadamente delicada, ya que no solo preside al Paris Saint-Germain, sino que también dirige la institución que representa los intereses de cientos de clubes europeos.

La paradoja se agudiza aún más si se tiene en cuenta que el presidente de uno de los clubes en torno al cual giran este tipo de debates es a la vez el presidente de la asociación que se supone representa a todos los clubes europeos, lo que convierte la reunión de Copenhague en una posible escena importante para debatir las repercusiones de la decisión sobre el Manchester City y lo que esta puede conllevar para el futuro de las relaciones entre los grandes clubes.

Al-Khelaifi estará rodeado durante la reunión de varios de sus destacados aliados en el fútbol europeo, entre ellos figuras como Ceferin, Gil Marín y Laporta, aunque gestionar las repercusiones que ha dejado el expediente del Manchester City no será una tarea sencilla, especialmente con la ampliación del círculo de partes que han empezado a hablar de derechos económicos y posibles compensaciones.

Los clubes de la Premier League se mueven

Las repercusiones del caso no se limitan al Manchester City, ya que los otros 19 clubes de la Premier League buscan las vías legales a través de las cuales podrían reclamar compensaciones por las pérdidas que afirman haber sufrido a lo largo de los últimos años, en caso de que se demuestre que las infracciones atribuidas al club afectaron a la competición o al reparto de ingresos y oportunidades dentro del torneo.

El asunto también provocó reacciones de exjugadores y jugadores en activo, entre ellos David de Gea, quien expresó su enfado en las redes sociales con una frase irónica: "¿Cuántos títulos de la Premier League he ganado yo?", en alusión a la polémica en torno a los títulos que ha conseguido el Manchester City durante los últimos años.

La cuestión no se detuvo en los clubes ingleses, ya que surgieron informes en Rumanía que hablan de la posibilidad de que el Barcelona estudie reclamar compensaciones, a raíz de su eliminación ante el Manchester City en las fases de la Liga de Campeones de Europa en 2016 y las consecuencias que de ello se derivaron, según estos informes, en forma de repercusiones económicas para el club.

Así, la decisión de condenar al Manchester City ha dejado de ser un mero caso relacionado con una infracción de las normas financieras dentro de la Premier League, para convertirse en un expediente más amplio que puede reabrir el debate sobre la justicia de la competición, la forma de aplicar las reglas y la responsabilidad financiera de los clubes, además de la posible aparición de reclamaciones económicas de partes que consideran haberse visto perjudicadas por las infracciones objeto del caso.

En el momento en el que la Asociación de Clubes Europeos se prepara para su reunión en Copenhague, Al-Khelaifi se encuentra ante un expediente nuevo y complejo dentro de una de las mayores instituciones que representan a los clubes del continente, después de que el caso del Manchester City haya devuelto la tensión al primer plano y haya amenazado con reabrir expedientes que el fútbol europeo creía haber empezado a cerrar.