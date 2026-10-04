Como una gran parte de los jugadores del primer plantel, Kimmich también había tenido que abandonar el equipo de la DFB a mitad de la ventana internacional tras el 1:1 en Países Bajos y la decepcionante derrota en casa por 0:1 contra Grecia. Kimmich jugó de forma correcta ante Países Bajos, pero ofreció una actuación desafortunada contra Grecia, y la compenetración con Felix Nmecha pareció disfuncional. El seleccionador Jürgen Klopp ignoró su petición pública de poder seguir con el equipo.

En el siguiente partido contra Serbia brillaron Tom Bischof, Alexander Pavlovic y Florian Wirtz en el centro del campo alemán. La consecuencia lógica fueron los debates públicos entre aficionados y expertos sobre si la selección no estaba mejor sin Kimmich. Klopp gestionó este asunto en sus ruedas de prensa y entrevistas de una forma algo desafortunada en algunos momentos.

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Rudi Völler: "Jo Kimmich es un capitán maravilloso"

Völler lo ve "con total tranquilidad" y expresó su plena confianza en el jugador de 31 años del Bayern de Múnich. "Jo Kimmich es un capitán maravilloso, un jugador maravilloso y nos dará muchas alegrías en los próximos años", dijo Völler en la previa del cuarto y último partido internacional de este periodo, el domingo por la noche en Tesalónica contra Grecia. Para ello, Klopp volvió a alinear de inicio a Bischof, Pavlovic y Wirtz.

Según Völler, no se puede hacer una comparación directa entre las distintas alineaciones por el diferente nivel de juego de los rivales. "Los dos primeros partidos fueron partidos difíciles. Serbia era seguramente un poco más débil y entonces pareces un poco mejor", opinó Völler.

En su opinión, los jugadores utilizados en los dos primeros partidos "probablemente también habrían ganado contra Serbia. Me la juego un poco con esa afirmación. Por eso la comparación es un poco injusta."