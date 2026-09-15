El Comité de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol ha bajado el telón sobre la crisis de los cánticos ofensivos contra el portugués Rúben Neves, centrocampista del Al Hilal, durante el enfrentamiento ante el Al Taawoun, tras emitir una decisión contundente contra el club a raíz de lo que hicieron algunos de sus aficionados.

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El Comité de Disciplina y Ética anunció una multa al club Al Taawoun de 100.000 riales, cuyo pago deberá realizarse a la cuenta de la Federación Saudí de Fútbol, junto con la imposición de otra sanción relativa a privar al equipo de su afición en dos partidos consecutivos en su propio campo.

La decisión se produjo a raíz de los cánticos que lanzó un grupo de aficionados del Al Taawoun contra Neves durante el partido, que incluyeron el aprovechamiento de la muerte de su compatriota y amigo Diogo Jota, en un incidente que provocó una amplia indignación dentro y fuera del entorno deportivo saudí.

El comité no se limitó a la sanción económica, sino que decidió privar al Al Taawoun de su afición en dos partidos consecutivos que dispute en su propio campo, de modo que las gradas estarán vacías en dos próximos encuentros, en un mensaje claro contra el aprovechamiento de las tragedias personales en las competiciones deportivas.

El Al Hilal había presentado una queja oficial ante la Federación Saudí de Fútbol tras el incidente, mientras que el Al Taawoun emitió un comunicado en el que confirmó su rechazo tajante a los cánticos ofensivos, subrayando que se trata de conductas individuales que no representan al club ni a su afición, y anunció además su disposición a adoptar las medidas necesarias contra los responsables.

El Comité de Disciplina y Ética afirmó que la decisión emitida contra el Al Taawoun es inapelable, con lo que la sanción queda en vigor de forma definitiva, en un paso que pone fin a la controversia que acompañó al incidente y cierra la crisis de los cánticos que provocaron un gran malestar por su vinculación con el dolor de Neves por la muerte de Jota.