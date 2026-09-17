El West Ham United ha conectado de lleno con la era dorada de la cultura de grada de finales de los 90 con el lanzamiento oficial de su nueva colección Boleyn ’99.

Esta cápsula exclusiva rinde homenaje a una de las versiones más queridas del escudo del club, que se presentó originalmente antes de la temporada 1999-00. Aquella campaña memorable sigue grabada en el imaginario del West Ham, marcada por la sublime volea de Paolo Di Canio contra el Wimbledon, el ascenso estelar de Frank Lampard y un inconfundible aire del East London.

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Diseñada para unir a la perfección la herencia histórica de los días de partido con el streetwear contemporáneo, la colección llega mientras los aficionados recuerdan una década desde la emotiva despedida de Upton Park en 2016.

Para arraigar este lanzamiento en la auténtica identidad del West Ham, el club llevó la sesión oficial de fotos de la campaña directamente al corazón de la comunidad local. Los modelos fueron fotografiados dentro de legendarias instituciones del barrio, como BJ’s Pie & Mash en Barking Road y la histórica Boleyn Tavern, donde generaciones de aficionados del West Ham se reunieron antes del saque inicial.

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La cápsula de cinco piezas se construye sobre tejidos gruesos, cortes clásicos y holgados, y el prominente escudo con borde amarillo que presenta los tradicionales martillos cruzados y el castillo.

La pieza más destacada del lanzamiento es una clásica chaqueta retro de chándal rematada con ribetes de alto contraste en los hombros y un cuello alto que captura el puro estilo de grada del cambio de milenio. La línea también incluye una sudadera prémium de forro polar con capucha, una camiseta gráfica gruesa en color blanco roto, un polo de piqué de corte entallado y una gorra discreta para completar el look de día de partido.

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Con la moda futbolera dominada actualmente por la nostalgia de finales de los 90, el último lanzamiento del West Ham llega en el momento perfecto tanto para los entusiastas de las equipaciones como para quienes buscan ropa informal.

Al recuperar un emblema que simboliza una era de garra, talento y orgullo comunitario, el club ofrece un lanzamiento pensado tanto para los aficionados más jóvenes con conciencia de moda como para quienes realmente estuvieron en la grada a principios de siglo.

Compra: colección Boleyn '99 del West Ham United

La colección Boleyn ’99 ya está disponible en cantidades limitadas en la tienda online oficial del West Ham.



