Según estas informaciones, el español de 55 años, tras su salida de la Premier League, se inclina ahora claramente por rechazar la oferta de la federación y tomar el descanso que tenía previsto. Para convencer a los catalanes de que acepten su candidatura, exige concesiones económicas que superan con creces las posibilidades de la federación: al parecer, el entorno de Guardiola pide nada menos que 20 millones de euros de salario anual. Es el doble de lo que la FIGC le propuso en un reciente encuentro.

Pese a que la cúpula de la federación, liderada por el nuevo presidente Giovanni Malago, había alimentado la esperanza el martes en el podcast Vivavoce y confirmado las negociaciones.

«Es correcto e importante entablar un diálogo y mantenerlo vivo», subrayó Malagò en la entrevista, aunque admitió que «aún no hay nada seguro» y que existen condiciones muy estrictas.

Malagò admitió: «Hay aspectos financieros y presupuestarios; decir que debemos apretarnos el cinturón es quedarse corto, pero es una excepción por razones obvias».

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¿Quiénes son los candidatos al puesto de seleccionador de Italia?

La urgencia se debe al prolongado bache deportivo de la selección: tras perder la final de la repesca contra Bosnia-Herzegovina en marzo, la Squadra Azzurra se quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, lo que forzó la salida de Gennaro Gattuso.

Si la opción Guardiola se cae, la Federación deberá recurrir de inmediato a las alternativas. Además de los nombres ya mencionados —el exinternacional Andrea Pirlo (Manchester United) y el campeón de Europa Roberto Mancini, que ya dirigió a la Azzurra entre 2018 y 2023—, la Gazzetta dello Sport añade otros dos candidatos de peso: Tanto Antonio Conte (exentrenador del Nápoles) como Stefano Pioli (exdel ACF Fiorentina) se perfilan como posibles sucesores para liderar la reconstrucción.