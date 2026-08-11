La cobardía de Simeone desata la ira de Álvarez: el jugador amenaza al Atlético con la rebelión

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, ha decidido su postura sobre continuar en el club, después de mostrar su enfado por no haber podido reunirse con su entrenador Diego Simeone para pedirle que le ayudara a marcharse del club, e informó a los presentes en la ciudad deportiva de que no seguirá trabajando con el equipo, exigiendo que no cuenten con él.

Según el diario español Mundo Deportivo, Álvarez, de 26 años, estalló ayer lunes tras no lograr su deseo de hablar con su entrenador Diego Simeone para pedirle que le ayudara a salir del Atlético de Madrid, algo que el jugador desea y que ya había anunciado durante el último Mundial.

El delantero argentino se aferra a su plan de fichar por el Barcelona, y después de descubrir hoy la ausencia de su entrenador, que se desplazó a Ibiza para pasar unas vacaciones de dos días, así como la ausencia de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, informó a los presentes en la ciudad deportiva de que no dará marcha atrás y de que no deben contar con él.

El delantero argentino cree, según lo que ha sabido el diario, que su entrenador no tuvo el valor necesario para afrontar su problema y hablar con él, pese a conocer su deseo de mantener ese encuentro para intentar poner fin a la situación de bloqueo que rodea su caso.

Álvarez, de hecho, no esperaba la marcha de su entrenador a Ibiza, dado que su presencia hoy y su deseo de mantener una conversación con él eran cuestiones conocidas por todos.

Álvarez también se siente enfadado con Gil Marín, que representa a la otra persona capaz de ayudarle a resolver su situación, y que también resultó estar hoy de vacaciones y no estar disponible para hablar con él.

Como ya había señalado Mundo Deportivo, el jugador argentino quería abordar su situación mediante el diálogo, pero no se le dio esa oportunidad.

El resultado fue que Álvarez informó a quienes estaban con él hoy de que se le había agotado la paciencia y de que este asunto tendrá consecuencias.

Álvarez añadió además, en uno de sus mensajes más claros: "No cuenten conmigo", mientras que su otro mensaje fue que no dará marcha atrás.

Se espera que Álvarez comience a ejecutar su decisión a partir del próximo miércoles, cuando se prevé que Simeone regrese para dirigir los entrenamientos del equipo madrileño. Ese día, Simeone no tendrá ninguna excusa para no escuchar el mensaje de Álvarez.

El jugador argentino, que asegura haber recibido desde febrero una promesa de su club de permitirle marcharse este verano, mantiene su postura por completo y busca con todas sus fuerzas imponer su traspaso al Barcelona.