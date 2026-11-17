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Alemania se impuso de forma espectacular a Países Bajos en la última jornada de la Nations League. El seleccionador explicó cómo fue posible.

Tras la victoria ante Países Bajos, Jürgen Klopp reveló cómo una decisión táctica propició el brillante triunfo de Alemania.

«Hoy ha sido intenso de una manera completamente distinta. Se ha visto. Los dos equipos querían presionar arriba. Ninguno le dio al otro esa posibilidad: ambos lanzaron balones por encima de las cabezas de sus rivales. Nosotros también intentamos simplificar las cosas. Salvo cuando podíamos salir rápido, porque entonces queríamos jugar desde atrás», explicó el seleccionador tras la victoria de su equipo por 5-0 (1-0) .

En ese sentido, no había que «perder la cabeza»: al fin y al cabo, solo habían dispuesto de «dos sesiones de entrenamiento» para ensayar los movimientos. «¿Y pretendíamos sacar el balón a la perfección ante una presión alta? Pensé: podemos dejarlo para otro momento. Ya lo haremos cuando tengamos dos semanas», señaló Klopp.

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En cambio, Alemania optó por un planteamiento algo más pragmático con el balón. «Queríamos jugar en largo hacia Kai (Havertz) e ir a por los rechaces. Los neerlandeses tenían el mismo plan: enviaban los balones hacia (Cody) Gakpo», explicó Klopp. Por su parte, los neerlandeses causaron problemas al combinado alemán sobre todo «cuando el balón iba por el suelo, porque Reijnders jugaba de mediapunta y Malen ocupaba a los dos centrales. Entonces nos hicieron correr».

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En cambio, Alemania optó por un planteamiento algo más pragmático con el balón. «Queríamos jugar en largo hacia Kai (Havertz) e ir a por los rechaces. Los neerlandeses tenían el mismo plan: enviaban los balones hacia (Cody) Gakpo», explicó Klopp. Por su parte, los neerlandeses causaron problemas al combinado alemán sobre todo «cuando el balón iba por el suelo, porque (Tijjani) Reijnders jugaba de mediapunta y (Donyell) Malen ocupaba a los dos centrales. Entonces nos hicieron correr».

Getty Images

¿Qué le espera ahora a Alemania en la Nations League?

En líneas generales, el seleccionador se mostró muy satisfecho con la actuación colectiva de sus jugadores . Aseguró que volvería a ver los «golazos» una y otra vez «esta noche y durante las próximas semanas y meses». «Ahora mismo es un grupo muy especial», dijo Klopp sobre su selección, de la que ya se había «enamorado perdidamente» a comienzos del otoño.

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«Todos se van a casa con una sonrisa y, al menos durante tres o cuatro meses, no cuestionarán a la selección, sino que pensarán: esto puede salir bien», añadió Klopp. Cuenta en su equipo con «futbolistas maravillosos y personas de gran carácter»: «Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos».

Con la contundente victoria ante Países Bajos, Alemania se hizo con el primer puesto del grupo 2 en la última jornada de la Nations League y se clasificó para los cuartos de final. Según la situación actual, sus posibles rivales son Bélgica, España, Dinamarca, Portugal o Noruega.