El Real Madrid regresa del parón internacional con dos partidos consecutivos en su feudo, el Santiago Bernabéu, y el objetivo del técnico blanco, José Mourinho, será llegar al Clásico ante el Barcelona sin ceder ningún punto más.

Tras el final del parón internacional, el Real Madrid disputa dos enfrentamientos en su estadio en LaLiga contra el Villarreal y el Sevilla, antes de afrontar el Clásico en el Camp Nou, el próximo 25 de octubre.

El Real Madrid ocupa el cuarto puesto en la tabla de LaLiga con 15 puntos, a 6 puntos del líder Barcelona, que ha logrado el pleno en las primeras 7 jornadas.

El estadio Santiago Bernabéu fue una fortaleza inexpugnable en muchos partidos de la pasada temporada, ya que el Real Madrid ganó el 84% de sus encuentros como local en la liga; es decir, 16 partidos de un total de 19.

Y aunque la temporada actual aún está en sus inicios, los hombres de Mourinho han comenzado esta campaña sentando las bases necesarias para convertir el estadio Santiago Bernabéu en un centro de cosecha de puntos, ya que ha logrado hasta ahora 3 victorias consecutivas (4-1 a la Real Sociedad, 4-0 al Málaga y 4-1 al Rayo Vallecano).

Además, el Real Madrid ofreció un rendimiento futbolístico espléndido en algunos tramos de estos partidos, pero su mayor fortaleza no estuvo en su estilo de juego, sino en su capacidad goleadora: 12 goles marcados en su casa frente a solo seis fuera de ella, lo que respalda esta afirmación, según informó el diario "As".

En lo que respecta a los goles encajados, el guardameta belga Thibaut Courtois destaca en su feudo, donde solo ha recibido dos goles, mientras que fuera de casa esa cifra se triplica hasta alcanzar los seis goles, y una de las principales razones de ello es el número de disparos que se le han permitido al rival.

La comparación en cuanto al total de disparos es muy pareja: 42 disparos en casa (14 disparos por partido) y 47 disparos fuera de ella (11,7 disparos por partido); sin embargo, la diferencia radica en los disparos a puerta: 11 disparos en el estadio Santiago Bernabéu (3,7 disparos por partido) y 20 disparos fuera de casa (5 disparos por partido), lo que demuestra que el Real Madrid encaja muchos más goles lejos de su feudo.

Y si observamos el total de disparos por partido, comprobamos que la diferencia no es muy notoria (21 disparos en casa frente a 17,2 disparos fuera de ella), pero lo llamativo es la efectividad de esos disparos: en el estadio Santiago Bernabéu, el promedio de disparos a puerta es de 10, mientras que esa cifra desciende hasta los 5,7 disparos fuera de casa.

Esto es precisamente lo que Mourinho espera aprovechar en los dos próximos partidos contra el Villarreal y el Sevilla, y el técnico del Real Madrid pretende llegar al Clásico con un registro perfecto en su feudo, lo que le permitiría enfrentarse al Barcelona, que recibirá al Getafe y visitará el estadio de La Cartuja ante el Real Betis, el estadio en el que el Real Madrid dejó escapar tres de los seis puntos que lo separan de su principal rival.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora.



