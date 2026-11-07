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El Paris Saint-Germain estaría muy interesado en Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich.

Así lo informa Foot Mercato. Aunque el francés renovó en febrero su contrato con el club más laureado de Alemania hasta 2030, el nuevo acuerdo incluiría una cláusula de rescisión que, dadas las grandes actuaciones que viene firmando el defensa, parece más bien una ganga.

Según la información, la cantidad fijada sería de 65 millones de euros, que habría que pagar el próximo verano para fichar al jugador de 28 años. Una suma que el PSG podría afrontar sin mayores problemas. No obstante, la existencia de la cláusula de rescisión no está confirmada oficialmente.

El PSG busca un sucesor a largo plazo para Marquinhos, el líder de su defensa. El jugador de 32 años, que lleva 13 años en el club y se ha convertido en una auténtica leyenda del conjunto parisino, tiene contrato en la capital francesa hasta 2028. Por ello, los parisinos podrían buscar un sustituto de calidad el próximo verano o, como muy tarde, después de la temporada 27/28. En esa búsqueda, Upamecano, cuatro años más joven, podría convertirse rápidamente en una opción.

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El defensa del Bayern volvió a destacar esta semana, cuando anuló por completo al delantero Julián Álvarez en la victoria a domicilio de su equipo por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. En el conjunto muniqués, ya es el líder de la defensa, con Jonathan Tah y Min-jae Kim alternándose a su lado.

Upamecano llegó al Bayern en 2021 por 42,5 millones de euros. Esta temporada suma tres goles en doce partidos oficiales entre todas las competiciones con el FCB.