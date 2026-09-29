El australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, pidió recurrir a los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol para decidir el segundo clasificado a las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", junto a Arabia Saudí.

La selección saudí venció a su par iraquí por 2-0, en el partido que enfrentó a ambas hoy martes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo, para clasificarse como líder del Grupo 1 con 9 puntos.

En el mismo horario, la selección de Omán logró una emocionante victoria, después de remontar su desventaja ante Kuwait de un gol a cero para ganar por 3-1, en los últimos minutos del partido.

La Federación de la Copa del Golfo de Fútbol realizó un sorteo en uno de los hoteles de la ciudad de Yeda, para decidir el segundo clasificado del Grupo 1 a las semifinales del torneo del Golfo, junto a Arabia Saudí, entre las selecciones de Irak y Omán, tras igualar en todo.

El sorteo dio como resultado la clasificación de la selección de Omán a las semifinales, quedando como segunda clasificada del grupo por detrás de la selección saudí, que se coronó como líder del grupo con puntuación perfecta (9 puntos).

Arnold expresó su desacuerdo con esta situación, en declaraciones en la rueda de prensa tras el partido ante Arabia Saudí, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde dijo: "Debemos regirnos por los reglamentos de la FIFA".

Y explicó: "Nuestro nivel es superior al de Omán, y nuestra clasificación es superior a la suya, y si queremos ser justos debemos seguir las normas. Veremos qué ocurre, pero creo que no sería justo que no nos clasificáramos".

Las selecciones de Irak y Omán obtuvieron 4 puntos, empataron en el primer partido 1-1, cada una marcó 4 goles y encajó 5, y además cada una recibió 8 tarjetas amarillas, sin ninguna tarjeta roja.

En cuanto a la clasificación mensual de la Federación Internacional de Fútbol, la selección de Irak ocupa el puesto 63 a nivel mundial y el octavo en Asia, superando a la selección de Omán, que ocupa el puesto 80 a nivel mundial y el undécimo en el continente asiático.