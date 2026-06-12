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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

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La clase magistral de Hwang llega en el momento perfecto: el Feyenoord quiere venderlo a él y a otro de sus pilares

Fichajes
Feyenoord
República de Corea vs Chequia
República de Corea
Chequia
World Cup
I. Hwang

Devy Rigaux, director técnico del Feyenoord, siguió con interés el Corea del Sur-República Checa (2-1) del Mundial. Según el Algemeen Dagblad, el club de Róterdam quiere vender a Hwang In-beom.

Así lo reveló el jueves el observador de clubes Mikos Gouka. Charles Vanhoutte (27) se convertirá en el nuevo mediocampista en De Kuip.

Para hacerle hueco, podrían salir Hwang In-beom y Jakub Moder, cuya venta se contempla este verano.

El jueves, Hwang aprovechó su debut mundialista para elevar su valor.

Con un gol y una asistencia a Oh Hyeon-gyu, Hwang se convirtió en el protagonista y neutralizó el tanto inicial de Ladislav Krejcí.

Tras el encuentro, la FIFA le nombró «Jugador del Partido». Según Transfermarkt, el futbolista del Feyenoord, de 29 años, vale 7 millones de euros.

Moder, también de 27 años y con contrato hasta 2028, está valorado en 10 millones. Polonia no estará en el Mundial.

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