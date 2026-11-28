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Vincent Kompany admite que enfrentarse el sábado a su antiguo club, el Hamburgo, siempre será especial, pese a las lesiones que marcaron su etapa allí como jugador. Tras la derrota del miércoles en Lille, el técnico del Bayern regresa al Volksparkstadion con una motivación extra y advierte de la fortaleza del HSV en casa.

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Kompany se prepara para un emotivo regreso al Volksparkstadion

El desplazamiento del sábado a Hamburgo en la Bundesliga tiene un profundo significado personal para Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, que jugó dos años en el club del norte de Alemania, entre 2006 y 2008, antes de fichar por el Manchester City. El Hamburgo lo incorporó procedente del Anderlecht por 10 millones de euros en junio de 2006. Aunque las lesiones marcaron su primera temporada y más tarde tuvo una disputa por los Juegos Olímpicos de 2008, conserva buenos recuerdos de la ciudad.

«Siempre será un partido especial para mí. No sé por qué. No estuve allí mucho tiempo, pero la ciudad y su gente te marcan», dijo Kompany el viernes. «Pero tenemos una motivación extra para conseguir los tres puntos, porque ahora mismo afrontamos nuestros propios retos».

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Kompany exige una reacción tras la primera derrota de 2026/27

Después de ganar el triplete nacional la temporada pasada y ampliar su contrato con el Bayern hasta 2029, Kompany vio cómo su equipo sufría su primera derrota de la campaña 2026/27 al caer por 2-1 ante el Lille en la Champions League el miércoles. Insistió en que el vestuario sigue siendo sincero, está centrado y decidido a reaccionar de inmediato.

«Nuestra prioridad absoluta estos días es el Hamburgo contra el Bayern. Queremos reaccionar tras la derrota ante el Lille», declaró Kompany. «Estamos centrados, en nuestra burbuja... Es un entorno en el que podemos decir cualquier cosa y ser siempre sinceros los unos con los otros».

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Respeto por la racha del HSV en casa y los elogios de Polzin

Desde su regreso a la Bundesliga en 2025, el Hamburgo, duodécimo en la clasificación, ha ganado tres partidos de liga consecutivos en casa, una racha que solo supera el RB Leipzig. En enero empató 2-2 con el Bayern en el Volksparkstadion, aunque el pasado fin de semana perdió 4-0 ante el Werder Bremen. El entrenador del HSV, Merlin Polzin, recibió con agrado el desafío pese a las bajas por lesión de Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen, Bilal Nadir y Nicolai Remberg.

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«Ascendimos para poder jugar contra los mejores. Ahora nos enfrentamos, con diferencia, al mejor equipo de Alemania y a uno de los mejores de Europa», dijo Polzin.

Récords en juego en el norte de Alemania

El Hamburgo lleva 19 enfrentamientos de liga sin vencer al Bayern, mientras que el defensa Dayot Upamecano llegará al sábado sin haber perdido ninguno de sus últimos 54 partidos de Bundesliga, a solo dos del récord histórico de la competición, los 56 de Jerome Boateng.

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Con el Borussia Dortmund como líder con dos puntos de ventaja, Kompany está decidido a marcharse del estadio de su antiguo club con los tres puntos.