El Al-Hilal salió de su emocionante duelo ante el Al-Qadisiyah con una valiosa victoria por 3-2, en el marco de la undécima jornada de la Roshn Saudi Pro League, pero la importancia del enfrentamiento no se limitó a la cosecha de los tres puntos, ya que fue testigo del registro de una serie de cifras llamativas relacionadas con el equipo, su entrenador y varias de sus estrellas.

El "Líder de Asia" arrebató el liderato de la clasificación de la Roshn League con 27 puntos, superando al Al-Qadisiyah y al Al-Nassr por una diferencia de dos puntos, teniendo en cuenta que cuenta con un partido aplazado además del encuentro ante el Al-Alami.

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El Al-Hilal pone fin a la maldición de Dammam

El Al-Hilal logró poner fin a su sequía de victorias en el estadio del Al-Qadisiyah en la Roshn League, al conseguir su primer triunfo en la Región Oriental ante su rival desde el 21 de diciembre de 2020, cuando venció por 3-1. Desde entonces, el conjunto azul disputó dos enfrentamientos en el estadio del Al-Qadisiyah en la liga, perdiendo el primero por 1-2 y empatando el segundo por 2-2, antes de romper esta racha negativa en su tercera visita.

Inzaghi suma a Rodgers a su lista de víctimas

El italiano Simone Inzaghi continuó reforzando su historial como entrenador, tras superar por primera vez al norirlandés Brendan Rodgers, técnico del Al-Qadisiyah, elevando a 167 el número de entrenadores a los que ha vencido a lo largo de su carrera, según las cifras aportadas por el portal "Transfermarkt".

El primer enfrentamiento entre ambos entrenadores había terminado con un empate 2-2 la temporada pasada, mientras que la lista de entrenadores a los que Inzaghi no ha logrado vencer se redujo a 23 nombres. El italiano Stefano Pioli encabeza la lista contraria, tras haber perdido ante él en 13 ocasiones.

Quiñones sigue incomodando al Al-Hilal

El mexicano Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah, mantuvo su destacado historial ante el Al-Hilal en la Roshn League, tras marcar un gol en el último enfrentamiento mediante un remate de cabeza en el minuto 31, aprovechando un pase de su compañero Musab Al-Juwayr.

Quiñones mantuvo sus aportaciones goleadoras en todos sus cuatro partidos ante el Al-Hilal en la liga; dado que dio una asistencia durante la victoria del Al-Qadisiyah por 2-1 en la temporada 2024-2025, y después marcó en los dos partidos de la temporada pasada, que terminaron con empate 2-2.

Neves logra su racha goleadora más larga ante un mismo rival

Por su parte, el portugués Rúben Neves continuó con su presencia goleadora ante el Al-Qadisiyah, tras marcar en tres partidos consecutivos contra el equipo en el marco de la liga profesional saudí.

Con este logro, el centrocampista del Al-Hilal alcanzó su racha goleadora más larga ante un mismo rival en la competición, añadiendo una nueva cifra al balance de las estrellas del Líder en el duelo que terminó reforzando la posición del equipo en la lucha por el liderato.