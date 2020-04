"Será interesante ver la relación entre la difusión del coronavirus y el Liverpool - Atlético de Madrid", aseguran en Inglaterra

La asesora científica adjunta del Ministerio de Defensa del Gobierno británico, Angela McLean, se refirió al partido de Champions jugado en Anfield.

Las afirmaciones de que el partido de la Liga de Campeones entre y , disputado el pasado 11 de marzo, aceleró la propagación del coronavirus Covid-19 en Merseyside son "una hipótesis interesante", según dijo uno de los asesores científicos del gobierno del Reino Unido.

De la eliminación del Liverpool a manos del equipo de Diego Simeone en Anfield fueron testigos hasta 3.000 aficionados españoles que se trasladaron desde Madrid, a pesar de que la capital española ya estaba gravemente afectada y de que ya había decidido que los siguientes partidos se iban jugar a puerta cerrada (finalmente ni siquiera se disputaron).

El partido en casa del Paris Saint-Germain contra el , jugado el mismo día, se disputó a puerta cerrada, y ha habido sugerencias de que la decisión de no hacer lo mismo en Anfield fue un error fatal.

Este lunes, la asesora científica adjunta del Ministerio de Defensa del Gobierno británico, Angela McLean, fue consultada sobre la situación en una rueda de prensa ofrecida en Downing Street. "Creo que será muy interesante ver en el futuro, cuando haya terminado todo, qué relación hay entre los virus que han circulado en Liverpool y los virus que han circulado en ", declaró, dando por válida la "hipótesis interesante" de que el partido en Anfield fue un acelerador para la propagación del coronavirus en el país británico en general y en Liverpool en particular.

Y agregó: "En nuestra vida habitual, ir a un partido de fútbol no es un riesgo particularmente grande. Sin embargo, tal y como vivimos ahora, cuando pasamos todo nuestro tiempo en casa, por supuesto, nadie agregaría el riesgo adicional de que muchas personas se vayan a mismo lugar al mismo tiempo".

Cabe señalar que en , el partido de ida de la Liga de Campeones entre y jugado el 19 de febrero, tres semanas antes del partido en Anfield, ha sido etiquetado como una "bomba biológica" debido al impacto que tuvo al acelerar la propagación del virus en Bérgamo.

Los fanáticos no solo propagaron el virus en las gradas, sino también en el transporte público camino del estadio, además de bares y otros puntos de encuentro previos al partido.

Matthew Ashton, el recién nombrado director de salud pública del Ayuntamiento de Liverpool, le había dicho a The Guardian a principios de abril: "No fue la decisión correcta organizar ese partido. La gente no toma malas decisiones a propósito, tal vez la gravedad de la situación no se entendía en todo el gobierno en ese momento. Aunque nunca lo sabremos, el juego del Atlético de Madrid podría haber sido uno de los eventos culturales y reuniones que influyeron en el ascenso del virus en Liverpool".