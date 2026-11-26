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Vincent Kompany se negó a alarmarse después de que el Bayern de Múnich sufriera el miércoles por la noche su primera derrota de la temporada ante el Lille. El técnico belga mantuvo la confianza pese a ver cómo su equipo desperdiciaba una ventaja en Francia y dejaba su campaña europea en una situación delicada.

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El dominio de la primera parte se desvanece en Francia

El campeón de la Bundesliga parecía encaminarse con paso firme hacia la victoria en la quinta jornada cuando Dayot Upamecano lo adelantó antes del descanso. Sin embargo, el equipo de la Ligue 1 remontó tras la reanudación gracias a un gol de Ayase Ueda y a un tanto en propia puerta de Aleksandar Pavlovic, que dieron a los locales una victoria por la mínima.

Kompany y Laimer lamentan el bajón de la segunda parte

En declaraciones a DAZN tras el pitido final, Kompany reconoció el pronunciado bajón del Bayern después del descanso, aunque evitó dramatizar.

«No quiero maquillar nada, pero la Champions League no se decide aquí hoy», dijo el técnico del Bayern. «La primera parte fue exactamente como la habíamos imaginado. En general, fue muy buena. En la segunda ya no conseguimos encontrar nuestro ritmo. Eso forma parte del fútbol: siempre hay que jugar a lo tuyo hasta el último minuto».

Konrad Laimer compartió la frustración de su entrenador por la pérdida de intensidad y advirtió de que los rivales europeos castigan cualquier bajón de nivel.

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«Estuvimos agresivos y tuvimos buena energía, pero la perdimos un poco en la segunda parte», añadió el defensa. «Si no alcanzas tu máximo nivel en la Champions League, te vas con las manos vacías. Ahora toca recuperarse rápido porque volvemos a jugar el sábado».

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El objetivo de acabar entre los ocho primeros sigue vivo pese al tropiezo

La derrota deja al Bayern en el 15.º puesto de la clasificación de la fase liga, aunque sigue a solo dos puntos de los ocho primeros. Tras caer por un global de 6-5 ante el PSG, posterior campeón, en las semifinales de la temporada pasada, el gigante alemán aún tiene margen para recuperarse.

Kompany defendió el esfuerzo de su plantilla y pidió unidad tras la primera derrota de la temporada.

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«No puedo reprochar nada a nuestra energía», continuó el belga. «Ahora tenemos que luchar para que la suerte esté de nuestro lado, mantenernos unidos, pelear y disfrutar un poco de esta lucha».

Una prueba inmediata en la Bundesliga espera en Hamburgo

La atención vuelve rápidamente a la Bundesliga el sábado, cuando el Bayern visitará al Hamburgo sabiendo que una victoria lo devolverá al liderato. El Borussia Dortmund, actual líder, tiene dos puntos de ventaja y recibirá al Bayer Leverkusen el domingo.

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Más adelante, la campaña europea del Bayern dependerá de los tres partidos que le quedan en la fase liga: los encuentros en casa contra el Slavia de Praga y el Real Betis, además de la visita al Manchester United.