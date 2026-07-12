La cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax podría haber quedado descartada

El fichaje de Marc-André ter Stegen por el Ajax aún no es seguro. Hace días que el club, el portero de 34 años y el FC Barcelona llegaron a un acuerdo, pero, según De Telegraaf, la cesión podría cancelarse.

Desde hace meses se le vincula con el Ajax, que parecía tener cerrado su fichaje en calidad de cedido por una temporada; sin embargo, la operación ahora genera incertidumbre.

Según De Telegraaf, el fichaje se ha retrasado por la «complicada resolución de cuestiones personales», y podría cancelarse.

No se especifica el motivo. Se sabe que el Barcelona seguiría pagando la mayor parte del sueldo del portero si la cesión se concreta.

A cambio, el Barça recibiría bonificaciones si el portero juega ciertos partidos, gana títulos o clasifica al Ajax a la Champions.

El alemán sufre lesiones frecuentes: el curso pasado se perdió medio torneo por un problema de espalda y, en enero, solo jugó dos partidos con el Girona por una rotura del isquiotibial.

Míchel podría ser clave en la operación, pues ya trabajó con el portero en el Girona, que descendió de categoría.