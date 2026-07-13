La CAS pone fin a la polémica sobre la decisión definitiva en el caso de la final entre Marruecos y Senegal

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha desmentido los rumores sobre la final de la Copa Africana de Naciones de 2025 en Marruecos.

Según Foot Mercato, que cita al canal senegalés RTS, el tribunal desmintió en un comunicado haber emitido sentencia a favor de Senegal por la final de la Copa Africana de Naciones de 2025 contra Marruecos y confirmó que el procedimiento sigue en curso.

Así, desmiente las falsedades difundidas durante el fin de semana.

El TAS pide no fiarse de documentos no oficiales y recuerda que el caso sigue abierto hasta su resolución.

En los últimos días circularon rumores que otorgaban a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025 en detrimento de Marruecos, hasta que la CAS los desmintió de forma rotunda.

Senegal venció 1-0 a Marruecos en la final de la Copa Africana 2025 en enero, Sin embargo, dos meses después la Confederación Africana de Fútbol (CAF) revocó su decisión, retiró el título a Senegal y se lo entregó a Marruecos, argumentando que los Leones de la Teranga abandonaron el campo unos minutos antes del final tras un penalti a favor de los Leones del Atlas.

La Federación Senegalesa recurrió al TAS para recuperar el título, y la resolución aún no es definitiva.











