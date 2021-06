¿Por qué Tevez se va de Boca? La carta del Apache para anunciar su salida

El Apache sacudió el mundo Boca con el anuncio de su salida del club y dio los motivos para tomar la decisión.

Boca no suele tener paz. Pero este viernes amaneció con la noticia que despertó todo tipo de reacciones y sacudió ese micromundo azul y oro: la decisión de Carlos Tevez de ejecutar su cláusula de rescisión acordada para fin de año y dejar el club donde forma parte del olimpo de los ídolos.

El Apache se sentó para dar una conferencia de prensa junto a Jorge Amor Ameal, donde brindó las explicaciones para tomar esta decisión, luego de las palabras del Presidente, quien dio la noticia para dar lugar al futbolista, quien leyó una sentida carta, durante algunos pasajes con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, con ciertas referencias a palabras que supo usar Juan Román Riquelme, a quien solo mencionó en una ocasión.

"Pensé que nunca iba llegar este momento pero acá estoy. Es muy difícil decir que no voy a seguir en el club, pero no es una despedida, es un hasta pronto, porque siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, sino como el Carlitos de la gente".

"Estoy lleno, estoy pleno, pero no tengo nada más para dar. Como jugador di todo, por eso estoy feliz".

"Para mí, Boca es el mejor club del mundo, mi papá era de Boca, mi mamá, mis hermanos, mi mujer y mis hijos. No puedo mentirle a ellos, por eso es mi decisión, pura y exclusivamente mía, es la verdad de mi decisión".

"Boca te lleva a dar mucho más que lo máximo, yo no estoy mentalmente para darlo, la verdad no tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre que ya estaba jugando de vuelta, así es la exigencia de Boca".

"Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a toda la gente que trabaja del club, que hace que este club sea más grande".

"Mucha gente me pedía que me quede hasta diciembre, que aguante hasta que vuelva la gente a la cancha, eso me iba a llenar. Eso era lo que querían ellos, a mí se me hizo muy difícil".

"Mi mayor alegría y satisfacción es quedarme con el recuerdo más lindo, la última vez que nos vimos, que la gente gritaba 'Dale campeón', nada mejor que esa imagen. La ultima ovación a Maradona en una cancha. La última vez que mi viejo me vio jugar y salir campeón, la ultima vez que lo vi llorar de alegría. Desde el día que nacimos fuimos de Boca y vamos a morir de Boca. No necesito más nada para ser feliz".

"Pueblo Xeneize, no tengo palabras para agradecer el cariño. Mi sangre no es roja, va a ser siempre azul y amarilla".