La carrera por la presidencia de la FIFA se enciende: ¿sucederá una mujer a Gianni Infantino?

Se perfila en el horizonte un enfrentamiento atípico por la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con movimientos en los pasillos del fútbol europeo para explorar la posibilidad de impulsar a una candidata que compita contra el presidente actual, Gianni Infantino, que aspira a un nuevo mandato, en las elecciones previstas para el próximo mes de marzo en la capital marroquí, Rabat.

Según el sitio francés "Foot Mercato", citando al diario francés "L'Équipe", la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) buscó una figura capaz de unificar las filas de la oposición, y se estableció contacto con Michele Kang, propietaria del club Olympique de Lyon y uno de los nombres más destacados del fútbol femenino, pero ella rechazó asumir el reto.

También se barajó el nombre de Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, con quien contactaron las partes implicadas, pero que de momento no contempla entrar en la carrera. La Federación Noruega había intensificado sus críticas a Infantino, exigiendo su dimisión el pasado mes de agosto, antes de presentar un recurso ante los órganos internos de la FIFA en relación con una serie de asuntos polémicos.

A pesar de estos movimientos, los opositores a Infantino siguen encontrando dificultades para hallar un candidato que cuente con la experiencia y el prestigio necesarios para recabar apoyos y competir con seriedad frente al presidente actual, lo que lleva a la UEFA a continuar la búsqueda de una figura capaz de ofrecer una alternativa real para liderar el fútbol mundial.