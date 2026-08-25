La Federación Etíope de Fútbol anunció la candidatura de su país para albergar la Copa Africana de Naciones 2028, en un contexto en el que aún no se ha determinado el país anfitrión de la próxima edición y en el que la Confederación Africana de Fútbol no ha recibido ofertas oficiales para acoger el torneo.

Kenia, Uganda y Tanzania se preparan para albergar la próxima edición del torneo en 2027, mientras que la identidad del país o los países que organizarán la edición de 2028 sigue sin definirse.

La candidatura etíope representa el regreso del país al primer plano en la organización de los mayores torneos del fútbol africano, después de haber acogido anteriormente la Copa Africana de Naciones en los años 1962 y 1976.

Etiopía cuenta con una destacada historia en el torneo, pues su selección se coronó campeona de la edición de 1962, disputada en su territorio, y quedó subcampeona en la primera edición, en 1957.

Sin embargo, la presencia del fútbol etíope en el escenario continental ha retrocedido durante las últimas décadas, ya que la selección de Etiopía solo ha participado en la Copa Africana de Naciones durante el siglo actual en las ediciones de 2013 y 2021.