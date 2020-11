La caravana de River por el aniversario del 9/12 ante Boca: hora, lugar y cómo será el festejo que planean los hinchas

A través de las redes sociales, los hinchas de River convocaron a una movilización en Buenos Aires con motivo del segundo aniversario de la final ganada ante Boca en Madrid. Se tratará de una caravana desde el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires hasta las puertas del Estadio Monumental.

"La tercera caravana riverplatense", así la llaman desde los distintos medios partidarios y desde las propias cuentas oficiales del evento. Hace referencia a la caravana por los cien años de la institución y a la segunda, realizada por "La bandera más larga del mundo".

El encuentro está previsto para el día miércoles 9 de diciembre, desde las 19 horas y están invitados todos los hinchas que quieran sumarse con sus automóviles particulares o con algún medio de transporte, no se contempla a las personas que vayan a pie ya que una de las consignas es, justamente, el respetar la distancia social por la pandemia.

De esta forma, los riverplatenses ya tienen asegurado su festejo para el segundo aniversario que conmemora la victoria por 3.1 ante el Xeneize, en lo que fue la Libertadores 2018.

