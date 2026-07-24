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imago-sport-1079013764.jpgZUMA Press Wire
Bart DHanis

Traducido por

La cantidad mencionada anteriormente no es correcta: esto es lo que ganará Summerville en el Al-Hilal

Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports, ha revelado nuevos detalles sobre el contrato de Crycensio Summerville. Cuando se pensaba que iba a ganar dieciséis millones al año, resulta que esa cantidad es todavía mayor.

Summerville cerró el miércoles su traspaso del West Ham United al Al-Hilal. El atacante de la selección neerlandesa llega por setenta millones de euros.

En Al-Hilal, el internacional en cinco ocasiones va a percibir nada menos que diecisiete millones de euros netos. Ha firmado un contrato por cuatro años, lo que equivale a 68 millones de euros netos.

Al-Hilal terminó ganando la puja por Summerville al AS Roma. El club italiano también tenía un acuerdo con el West Ham United e intentó convencerle para que fuera a jugar por menos dinero a la capital italiana.

La Roma le planteó que en Roma podría jugar la Liga de Campeones y que Donyell Malen, compañero en la selección neerlandesa, se convertiría en su compañero de equipo, pero no fue suficiente.

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