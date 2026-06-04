La cantante que interpretó el «Wilhelmus» antes del partido entre los Países Bajos y Argelia se pronuncia sobre los errores

Sera de Bruin interpretó el miércoles el himno nacional neerlandés antes del partido Países Bajos-Argelia (0-1) y cometió dos errores. Un día después, la cantante repasó su actuación en De Kuip con el Algemeen Dagblad.

La cantante, de 32 años y originaria de Sliedrecht, comenzó el himno con «ben ik tot in den dood» en vez de «blijf ik tot in den dood» y luego entonó «onvereerd» en lugar de «onverveerd». El error generó revuelo, sobre todo en X.

Se le concedió libertad artística para interpretarlo con guitarra y ensayó lo necesario. «Quería hacerlo bien, así que llené varios cuadernos con la letra; tenía que memorizarla por completo».

No se dio cuenta de los errores hasta que, ya en el vestuario, revisó las imágenes. «Me esforcé muchísimo, pero los nervios influyen: es un momento especial, un estadio lleno, millones de personas mirando y tienes que cantar el himno de tu país».

Reconoce que, junto a las críticas, recibió muchos elogios: «Lo hice con la mejor intención y ensayé muchísimo. Me fastidia haber cometido errores, pero sigo muy orgullosa de haber estado allí».

Aun así, si se lo volvieran a pedir, lo haría de nuevo “con ambas manos”.