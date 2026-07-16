La canción del tormento y la lección de Messi... Las lágrimas mojan las portadas de los periódicos ingleses tras el doblete de Argentina

La derrota 1-2 de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026 encabezó los diarios británicos este jueves.

La Albiceleste remontó un gol en contra y, con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos, se clasificó a la final ante España, mientras Inglaterra disputará el tercer puesto contra Francia.

Los diarios culparon al bajo rendimiento inglés en la última media hora y destacaron el gol de Anthony Gordon, insuficiente ante los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Getty Images

The Independent tituló «La desilusión de Inglaterra» e ilustró la portada con Harry Kane abatido tras el pitido final.

El Daily Mail tituló en portada: «La noche en que nuestro sueño murió por fin», y describió el partido como «el canto de agonía» del pueblo inglés ante «el rival que ya conocéis».

En sus páginas deportivas criticó a Harry Kane por su bajo impacto y elogió la «lección de fútbol» de Lionel Messi, a quien calificó de «excepcional».

Getty Images

El Daily Express recordó el sufrimiento inglés en grandes torneos y tituló: «El tormento continúa... y la espera no tiene fin».

Recuerda que Inglaterra, cuna del fútbol, no suma un segundo título desde 1966 y que el sueño de repetirlo se esfuma otra vez.

Subrayó que el colapso del sueño de revivir 1966, tras la derrota en semifinales ante Argentina, alimenta la frustración.

Getty Images