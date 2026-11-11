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El defensa brasileño Gabriel Magalhaes ha subrayado la importancia de construir una base defensiva sólida para Brasil. El jugador del Arsenal aspira a repetir con la selección su registro de partidos sin encajar goles con el club, al tiempo que asume un nuevo papel de liderazgo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

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Magalhaes quiere trasladar a Brasil la solidez defensiva del Arsenal

El central del Arsenal Gabriel Magalhaes tiene claro el camino que debe seguir la selección de Brasil: construir una defensa impenetrable es la clave para ganar partidos. Después de que su equipo haya mantenido la portería a cero en siete de sus diez primeros encuentros de la Premier League esta temporada, el defensa quiere trasladar esa solidez al ámbito internacional bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

En una rueda de prensa previa a los próximos amistosos de Brasil contra Japón y Singapur, Magalhaes destacó la importancia de la mentalidad colectiva.

«Hablamos mucho de esto en el club, de la calidad de nuestra plantilla, y de que, si no encajamos goles, estaremos más cerca de ganar los partidos», afirmó Magalhaes. «Es algo de lo que también hablamos mucho aquí, en la selección. Es importante no encajar goles».

Asumir el liderazgo y ayudar a los debutantes

Tras el cambio de liderazgo en la selección después de la marcha de veteranos como Alisson, Danilo, Neymar y Casemiro, Magalhaes ha asumido un papel fundamental junto a Marquinhos. Ancelotti ha convocado a cuatro debutantes, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis y Jair Cunha, y Magalhaes está dispuesto a guiar a la nueva generación.

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«Se trata de recibir a los nuevos jugadores de la mejor manera posible y transmitirles nuestra experiencia», explicó Magalhaes.

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«Sabemos que es la camiseta más prestigiosa del mundo, así que también intentamos transmitirles la tranquilidad necesaria para disfrutar de cada momento, pero con mucha responsabilidad. Quien esté en el campo debe darlo todo por la selección de Brasil».

Aprender de la dolorosa eliminación en el Mundial y mirar hacia 2030

Al recordar su experiencia con Brasil en el Mundial, que terminó con una dolorosa eliminación ante Noruega, Magalhaes aseguró que el equipo está aprovechando lo aprendido para forjar una mentalidad ganadora de cara al futuro.

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«Para mí es un sueño y sigue siéndolo. Sueño con jugar el próximo Mundial. Fue una experiencia increíble. No terminó como queríamos, pero el sueño continúa», reflexionó.

«Hemos aprendido muchas cosas. En la selección sabemos qué tenemos que corregir y qué debemos hacer cada día para estar preparados para el próximo Mundial. Ahora estamos centrados en los partidos que tenemos por delante y lo más importante es ganar».

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Últimos preparativos para los amistosos en Singapur

Como uno de los referentes de la plantilla, Magalhaes está centrado en cerrar con fuerza el año internacional. Brasil se enfrentará a Japón el sábado y a Singapur el martes en el Estadio Nacional de Singapur.

Con jugadores de primer nivel y un cuerpo técnico experimentado, el defensa cree que Brasil tiene todo lo necesario para aspirar a grandes títulos como la Copa América.

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«Lo tenemos todo para ganar: grandes jugadores y un gran entrenador. Así que sí, ahora es el momento de trabajar duro. Sabemos lo difícil que es, pero tenemos que prepararnos bien, ganar todos los partidos y estar listos para afrontar la Copa América», concluyó Magalhaes.