Compartir Sigue a GOAL en Google

La camiseta número 10 de la selección argentina no fue nunca un simple trozo de tela con un número, sino que durante décadas fue un símbolo de genialidad, liderazgo y conquista de la gloria, asociado a nombres que labraron su lugar en la memoria del fútbol, desde Mario Kempes y Diego Maradona hasta llegar a Lionel Messi, quien la convirtió en un legado excepcional al que resulta difícil acercarse.

Anuncios

Pero Argentina se encuentra ahora ante una pregunta de peso: ¿quién merece vestir la camiseta que dejó el mejor jugador de su historia? Tras el anuncio de la retirada de Messi del fútbol internacional, el número más famoso en las filas del tricampeón del mundo se ha quedado sin dueño, y han comenzado las especulaciones sobre el sucesor que asumirá la responsabilidad de continuar la historia.

Y mientras las miradas se dirigen hacia un grupo de nombres destacados, sobresale Nico Paz, estrella del Como italiano, como el candidato con más opciones de obtener este honor, gracias al nivel destacado que está mostrando esta temporada, aunque la competencia sigue abierta ante nombres de la talla de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Franco Mastantuono.

El diario español As reveló que el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, prefiere esperar antes de otorgar el número 10 a un jugador concreto, ya que nadie lo vestirá durante el periodo actual, dejando que la cuestión se resuelva con la proximidad de los compromisos oficiales, en una decisión que refleja la magnitud de la responsabilidad asociada a esta camiseta.

El 7 de octubre, Lionel Messi anunció el final de su trayectoria internacional con la selección argentina, dando inicio a un nuevo capítulo en la historia de un combinado acostumbrado a mirar a su capitán como su primera fuente de inspiración dentro y fuera del campo.

Anuncios Anuncios

A lo largo de 18 años, el nombre de la estrella del Inter Miami estuvo ligado a la camiseta número 10, tras disputar 171 partidos con la camiseta de Argentina durante el periodo comprendido entre 2008 y 2026, y dejar un legado al que a cualquier jugador le resultará difícil acercarse, después de haber conducido a su país a la conquista de tres grandes títulos: la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Related Topics

El número 10 estuvo presente en la mayoría de los logros goleadores de Messi, ya que marcó 118 goles de los 126 que anotó con la camiseta de la selección, convirtiendo este número en una parte indisociable de su imagen futbolística, tal como ocurrió con Maradona antes que él.

En cuanto a los récords, Messi superó los límites de la competencia tradicional y se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina, el jugador con mayor número de asistencias y el que más veces ha participado con la camiseta de la selección, además de poseer récords en la historia del Mundial a nivel de participaciones, goles y asistencias.

Anuncios

Las cifras recogidas en el informe del diario español apuntan a que posee 125 goles y 68 asistencias en 207 partidos internacionales, un balance que resume la magnitud del impacto que dejó en la historia de la selección de su país.

Por tanto, la elección de su sucesor no será una mera decisión técnica relacionada con determinar al jugador más adecuado para el puesto de organizador del juego, sino un paso con dimensiones históricas, simbólicas y mediáticas, especialmente porque la afición argentina no solo buscará a un jugador talentoso, sino a una personalidad capaz de lidiar con el legado de Messi sin que la comparación con él se convierta en una carga permanente.

Anuncios

Cuando Messi faltó: ¿quién vistió la camiseta más valiosa?

Messi no estuvo presente en todos los partidos de Argentina durante su carrera internacional, y pese a lo relativamente escasas que fueron sus ausencias, algunos periodos del parón internacional vivieron la necesidad del cuerpo técnico de otorgar la camiseta número 10 a otros jugadores.

Anuncios

Para varios de esos jugadores, la oportunidad fue como cumplir un sueño personal, ya que no era fácil imaginarse vistiendo el número que llevaron Maradona y Messi, incluso para estrellas acostumbradas a representar a la selección en los mayores torneos.

Entre los nombres que obtuvieron este honor en una sola ocasión figuran Federico Insúa, Éver Banega, Erik Lamela y Franco Mastantuono, mientras que vistieron la camiseta en dos ocasiones Enzo Pérez, Nico Gaitán, Héctor Canteros, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Anuncios

Asimismo, Ángel Correa tuvo la oportunidad de vestirla en cuatro partidos, frente a los siete partidos de Sergio Agüero, que fue uno de los jugadores que más apareció con el número 10 en ausencia de su capitán.

Esta lista revela una verdad importante, y es que la camiseta número 10 no está necesariamente ligada a una posición concreta dentro del campo, ni se exige que su portador sea delantero u organizador del juego tradicional, pues la vistieron jugadores con características técnicas completamente diferentes.

Anuncios

Mientras que Agüero era un delantero puro que se distinguía por su capacidad para marcar y moverse dentro del área, Enzo Pérez era un centrocampista con cualidades distintas, lo que concede a Scaloni un margen mayor a la hora de elegir al sucesor, lejos de ceñirse a una sola posición o a un molde técnico determinado.

¡De Kempes y Maradona a un portero!

Anuncios

El número 10 reúne en la historia de Argentina una larga lista de nombres que dejaron su huella en el fútbol, pero solo unos pocos lograron convertir su uso en un legado eterno.

Entre los primeros nombres asociados a este número está Alfredo Rojas, apodado «el Tanque», y una de las figuras más destacadas de Boca Juniors, que vistió la camiseta durante los años cincuenta del siglo pasado.

Anuncios

Luego llegó «Cacho» Heredia, que se hizo un nombre en los campos europeos, antes de que apareciera Mario Alberto Kempes, uno de los principales protagonistas de la generación que condujo a Argentina a su primer título de Copa del Mundo en 1978.

Kempes fue una de las caras principales de aquella gesta histórica, tras ofrecer actuaciones excepcionales en el torneo que acogió su país, haciendo que el número 10 quedara asociado a una nueva imagen de brillantez y liderazgo.

Anuncios

Pero el momento más impactante en la historia de esta camiseta llegó con Diego Armando Maradona, que vistió el número en cuatro ediciones de la Copa del Mundo y dejó tras de sí imágenes que siguen presentes en la memoria del fútbol.

Desde su famoso gol con la mano ante Inglaterra en el Mundial de 1986 hasta el gol del siglo en el que regateó a un grupo de jugadores de la selección inglesa, Maradona firmó una de las mayores gestas individuales en la historia del fútbol y condujo a Argentina a la conquista de su segundo título mundial.

Anuncios

A lo largo de los años siguientes, la camiseta portó grandes nombres como Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Pablo Aimar y Juan Román Riquelme, antes de llegar a Messi, que redefinió el significado del número 10 en la era moderna.

Pero la sorpresa es que este número no fue exclusivo de delanteros ni de centrocampistas, sino que en una ocasión llegó incluso a un portero.

Anuncios

En la Copa América de 1997, Nacho González vistió la camiseta número 10, después de que Daniel Passarella, director técnico de Argentina en aquel momento, decidiera mantener el sistema de reparto de números de los jugadores según el orden alfabético, una tradición que ya había seguido César Luis Menotti en el Mundial de 1978.

El objetivo declarado de este sistema era evitar disputas entre los jugadores por los números, mientras que otros lo consideraron una mera tradición o una superstición ligada a la historia de la selección.

Anuncios

Al margen de las razones, González entró en la historia como uno de los pocos porteros que vistieron el número 10 con Argentina, siguiendo así los pasos de Maradona y Kempes, aunque la naturaleza de los papeles y las responsabilidades fuera distinta.

El número 10 en el Mundial: una lista de grandes

Anuncios

El número 10 posee un valor excepcional en la historia de las participaciones de Argentina en la Copa del Mundo, especialmente porque el sistema de reparto de números antes de la edición de 1978 se basaba fundamentalmente en el orden alfabético de los nombres de los jugadores, antes de que el número se convirtiera gradualmente en un símbolo de las estrellas más influyentes.

Desde la adopción del sistema moderno, un número limitado de jugadores que dejaron su huella en la historia de la selección vistió la camiseta en el Mundial. La historia comenzó con Mario Kempes en la edición de 1978, para luego pasar a Maradona, que vistió el número en las ediciones de 1982, 1986, 1990 y 1994.

Anuncios

Tras la retirada de la leyenda, apareció Ariel Ortega portando el número en las ediciones de 1998 y 2002, después llegó Juan Román Riquelme en el Mundial de 2006, antes de que Messi asumiera la tarea desde la edición de 2010 hasta el Mundial de 2026.

Así, el jugador que obtenga el número en la próxima etapa no heredará una simple camiseta, sino que se sumará a una lista histórica que incluye algunos de los nombres más grandes que ha conocido el fútbol argentino.

Anuncios

Nico Paz al frente: cinco candidatos para suceder a la leyenda

Con la proximidad de la etapa posterior a Messi, la competencia parece abierta entre cinco nombres con cualidades diferentes, pero cada uno de ellos tiene algo que lo convierte en candidato a vestir la camiseta más famosa de la selección.

Anuncios

Nico Paz encabeza la lista de candidatos, tras haberse convertido en uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, gracias al nivel sobresaliente que ofrece con el Como bajo la dirección de Cesc Fàbregas.

El centrocampista ofensivo vive su mejor momento futbolístico, tras haber contribuido a convertir al Como en una de las mayores sorpresas de la temporada, marcando seis goles y dando ocho asistencias en 13 partidos, según las cifras recogidas por el diario As.

Anuncios

El valor de Paz no se limita a sus cifras goleadoras, sino que las trasciende hasta su influencia en la construcción de los ataques, la creación de oportunidades y el movimiento entre líneas, además de poseer unas cualidades técnicas que lo hacen capaz de desenvolverse en espacios reducidos.

El jugador se distingue por su estatura, su velocidad y su inteligencia en el manejo del balón, un conjunto de características que le otorga una personalidad ofensiva completa y lo convierten actualmente en el más cercano a ganarse la confianza de Scaloni.

Anuncios

Julián Álvarez: el heredero ofensivo

Julián Álvarez figura entre los principales candidatos, pese a que la naturaleza de su papel difiere de la imagen tradicional del jugador número 10. El delantero del Atlético de Madrid es considerado una de las armas ofensivas más importantes de Argentina en los últimos años, tras desempeñar un papel influyente en los logros alcanzados por la selección y demostrar su capacidad para aparecer en las grandes citas.

Anuncios

Álvarez posee una gran experiencia internacional y una clara confianza de Scaloni, además de su capacidad para presionar, moverse y generar espacios para sus compañeros, lo que lo convierte en una opción importante para la próxima etapa. Podría ser un sucesor adecuado de Sergio Agüero en cuanto a la naturaleza de los papeles ofensivos, pero su obtención del número 10 dependerá de la visión del cuerpo técnico sobre la identidad del jugador que liderará el nuevo proyecto.

Enzo Fernández: la personalidad de líder

Anuncios

Enzo Fernández, por su parte, representa una opción diferente, tras demostrar en los últimos años que es uno de los elementos más importantes del centro del campo de Argentina. Su historia con el brillo comenzó durante el Mundial 2022, cuando acaparó las miradas en el duelo ante México y marcó un gol decisivo que ayudó a la selección a superar uno de sus momentos más difíciles en el torneo.

Desde entonces, se ha vuelto difícil imaginar la alineación de Argentina sin él, gracias a sus cualidades para controlar el ritmo del juego y conectar las líneas, junto a su personalidad de líder que quedó claramente de manifiesto durante su experiencia con el Chelsea. El club inglés concedió a Enzo el brazalete de capitán tras un periodo relativamente corto desde su incorporación, como señal de la gran confianza de la que goza dentro del equipo.

Anuncios

Alexis Mac Allister: el número 10 en su personalidad

Alexis Mac Allister posee una ventaja simbólica de la que quizá no disponen el resto de candidatos, tras estar ligado a la camiseta número 10 durante su trayectoria con Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool. El centrocampista argentino se distingue por su capacidad para desempeñar múltiples papeles, ya sea en la construcción del juego, en el avance hacia las zonas ofensivas o en la contribución a la recuperación del balón.

Anuncios

Asimismo, posee una personalidad de líder y unas habilidades técnicas que lo convierten en uno de los elementos más destacados de la selección, lo que le concede una verdadera oportunidad de entrar en la carrera por suceder a Messi. Mac Allister podría ser la opción más equilibrada si Scaloni quisiera otorgar el número a un centrocampista que combine la experiencia, la habilidad y la capacidad de liderar a sus compañeros.

Franco Mastantuono: un talento a la espera de explotar

Anuncios

Franco Mastantuono sigue siendo el nombre que más necesita demostrar su valía entre los cinco candidatos, tras no haber logrado hasta ahora ofrecer el nivel que se espera de él en su experiencia europea. El talento que acaparó con fuerza las miradas durante su etapa con River Plate se trasladó al Real Madrid entre grandes expectativas sobre su futuro, pero la escasez de sus participaciones y la falta de una oportunidad regular afectaron a su capacidad para mostrar sus posibilidades.

Las circunstancias técnicas de su experiencia europea tampoco le ayudaron a ofrecer la imagen que esperaba el público, por lo que se ve obligado a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para recuperar su brillo. Pese a ello, Mastantuono posee un gran caudal de interés mediático y comercial, después de que el Real Madrid invirtiera con fuerza en su fichaje, al considerarlo uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino. Este aspecto podría concederle una presencia adicional en el panorama, pero no bastará por sí solo para obtener la camiseta, a menos que logre traducir su talento en un rendimiento constante e influyente dentro del campo.

Anuncios

Scaloni aplaza la decisión: ¿quién portará el legado de Messi?

Al final, no parece que Argentina tenga prisa por resolver la identidad del jugador que vestirá el número 10, ya que Scaloni es consciente de que la decisión es mayor que una mera elección de un nombre entre un grupo de talentos.

Anuncios

Nico Paz avanza en la carrera gracias a sus llamativas actuaciones, mientras que Álvarez posee la experiencia y la contundencia ofensiva, y Enzo Fernández y Mac Allister ofrecen un modelo diferente de centrocampista capaz de liderar al equipo, al tiempo que Mastantuono espera su oportunidad para demostrar que merece ser parte del futuro de la selección.

Pero lo más importante es que Argentina no busca necesariamente una nueva versión de Messi, pues clonar a un jugador de su talla es algo casi imposible, sino que necesita a una estrella capaz de forjar una nueva identidad para la selección y seguir compitiendo por los títulos.

Anuncios

La camiseta número 10 seguirá siendo testigo de distintas épocas de gloria, de Kempes a Maradona y luego a Messi, y ahora espera a un nuevo nombre que escriba otro capítulo en su historia. Y hasta que llegue el momento de la decisión oficial, la pregunta seguirá en pie: ¿será Nico Paz el heredero esperado, o Scaloni sorprenderá a todos con la elección de otro nombre?