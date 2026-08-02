La calma reina en el Barcelona: Hamza Abdelkarim concede a la directiva el lujo de esperar a Álvarez

El FC Barcelona se orienta hacia apostar por el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, como una de las soluciones alternativas para llenar el vacío dejado por el internacional polaco Robert Lewandowski, en un momento en que la operación para fichar al argentino Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid sigue en el aire, sin resolverse.

El diario español "Sport" afirmó que el técnico Hansi Flick se ha mostrado muy impresionado por el rendimiento de Hamza Abdelkarim durante la pretemporada, especialmente después de que marcara los dos goles del Barcelona en el amistoso contra el Birmingham City, lo que ha reforzado sus opciones de permanecer en la plantilla del primer equipo.

Un prometedor talento egipcio

Hamza Abdelkarim, que ya disputó el Mundial con la selección egipcia pese a su corta edad, es uno de los talentos jóvenes más destacados por los que apuesta el Barcelona para compensar la marcha de Lewandowski, junto al recién llegado Jesse Bissiou.

Pese a su corta edad, Flick considera que ambos son capaces de aportar al equipo si los necesita, sobre todo teniendo en cuenta que el Barcelona dispone de una línea ofensiva variada que incluye a Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, además de Dani Olmo, que puede jugar como falso nueve.

Esta confianza en Hamza Abdelkarim llega en un momento en que el Barcelona afronta grandes dificultades para incorporar a un delantero puro de nivel mundial, ya que Lewandowski es uno de los mejores goleadores de la era moderna, y rara vez se encuentra un sustituto de su nivel en el actual mercado de fichajes.

La operación Álvarez, en el aire

En el mismo sentido, el Barcelona sigue a la espera de resolver la cuestión del fichaje de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid, después de haber presentado una oferta de 100 millones de euros que hasta el momento no ha recibido respuesta alguna por parte del club madrileño.

En lugar de responder a la oferta, el Barcelona ha recibido quejas públicas del Atlético de Madrid a través de una campaña en las redes sociales y de declaraciones de los directivos Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, que además quedaron documentadas en una demanda judicial oficial.

Esta semana, el Barcelona ha recibido una queja oficial del Atlético de Madrid ante la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), y los abogados del club catalán están revisando actualmente el caso para preparar su respuesta jurídica, mientras el asunto sigue bajo investigación.

Álvarez insiste en marcharse

Julián Álvarez había declarado públicamente durante el Mundial su deseo de que su club actual negociara su traspaso, al considerar que eso era lo mejor para todas las partes, subrayando que su etapa en el Atlético de Madrid había terminado y que quería cumplir su sueño de vestir la camiseta blaugrana.

Sin embargo, el Atlético de Madrid ignoró la petición del jugador argentino y sigue insistiendo en no negociar, mientras que la fecha del próximo 10 de agosto podría ser decisiva, ya que está previsto que el delantero se reincorpore a los entrenamientos ese día.

Según personas cercanas a Álvarez, el jugador sigue sintiendo que el club madrileño lo ha engañado, después de haberle prometido que negociarían su salida, lo que complica aún más la situación.

El Barcelona busca alternativas sin precipitarse

El Barcelona ha intentado contactar con otras estrellas para llenar el vacío dejado por Lewandowski, y aunque el director deportivo Deco busca opciones en el mercado, el club catalán sigue a la espera de resolver la operación Álvarez. Si el argentino finalmente no llega, no habrá ninguna precipitación por incorporar a un sustituto, especialmente al contar con Hamza Abdelkarim y Jesse Bissiou como opciones prometedoras sobre las que apoyarse.

Flick considera que dispone de un ataque de alta calidad capaz de competir por todos los títulos, siempre que no se marche ningún jugador de la línea ofensiva actual, lo que otorga al Barcelona una relativa tranquilidad a la hora de manejar la cuestión del delantero puro durante el tiempo que resta del mercado de fichajes de verano.