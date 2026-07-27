El futuro del alemán Matthias Jaissle con el Al-Ahli saudí ha entrado en una nueva fase, tras meses de incertidumbre y especulaciones, ya que parece que los próximos días podrían traer la esperada decisión sobre la continuidad del entrenador o su salida, en medio del deseo de la directiva de cerrar el asunto antes del inicio de la nueva temporada.

Desde el final de la temporada pasada, el contrato de Jaissle se ha convertido en uno de los asuntos más complejos dentro del Al-Ahli, no por la disputa sobre el salario, sino por algunas cláusulas contractuales, encabezadas por las cláusulas de penalización, que el entrenador considera que no logran el equilibrio entre ambas partes, mientras que la directiva se mantiene firme en su postura para preservar los derechos del club.

Durante la concentración de preparación celebrada en Portugal, una delegación de la directiva ejecutiva intentó aprovechar su presencia con el equipo para llegar a un acuerdo con el técnico alemán, pero Jaissle se negó a entrar en cualquier negociación, prefiriendo aplazar la conversación sobre su futuro hasta después de finalizar el periodo de preparación, para no dispersar su concentración ni la de los jugadores.

Según fuentes del periodista Mohammed Al-Bukairy, esta postura no significa cerrar la puerta a la renovación, sino todo lo contrario, ya que Jaissle aceptó celebrar una reunión con la directiva ejecutiva tras el regreso del equipo a Yeda, lo que otorga al Al-Ahli un nuevo rayo de esperanza para reactivar las negociaciones y alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

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La reunión prevista reviste gran importancia para ambas partes, ya que la directiva desea asegurar la continuidad del entrenador que logró devolver al equipo a los podios de coronación continentales, mientras que Jaissle quiere obtener un contrato que le brinde estabilidad y plena confianza en el proyecto, lejos de cualquier cláusula que pueda limitar su futuro.

En caso de que la reunión logre acercar posturas, el Al-Ahli garantizará la estabilidad técnica de forma temprana antes del inicio de la temporada; en cambio, si las diferencias persisten, el asunto de la salida de Jaissle podría volver a primer plano con fuerza, especialmente ante el creciente interés europeo por hacerse con sus servicios, lo que hace que los próximos días sean decisivos para trazar el futuro de uno de los entrenadores más importantes de la Roshn Saudi League.

Cabe recordar que el nombre de Jaissle se ha vinculado a la dirección de numerosos clubes europeos desde el final de la temporada pasada, tras conquistar el título de la AFC Champions League Elite por segunda vez consecutiva.