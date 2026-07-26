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La CAF emite su decisión sobre la solicitud de aumentar el número de equipos en la Liga de Campeones de África

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Abou Rida presentó la solicitud a la Confederación Africana

  La Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomó su decisión sobre la propuesta de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia, relativa al aumento del número de clubes participantes en la Liga de Campeones de África.

Esta petición generó una gran polémica en el continente africano, entre partidarios y detractores de una medida que exigiría un cambio importante en el calendario del torneo.

Micky Junior, periodista especializado en la actualidad del continente africano, señaló: «Exclusiva: la Confederación Africana de Fútbol (CAF) rechazó la solicitud de la Federación Egipcia de Fútbol de aumentar el número de clubes participantes en la Liga de Campeones de África para la temporada 2026/27».

Y añadió: «La Federación Egipcia de Fútbol ha recibido oficialmente la respuesta de la Confederación Africana. Se publicarán más detalles más adelante».


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