La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha tomado su decisión sobre la propuesta de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia, relativa al aumento del número de clubes participantes en la Liga de Campeones de África.

Esta petición generó una gran polémica en el continente africano, entre partidarios y detractores de este asunto, que requeriría un cambio importante en el calendario del torneo.

Micky Junior, periodista especializado en información del continente africano, declaró: "Exclusiva.. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha rechazado la petición de la Federación Egipcia de Fútbol de aumentar el número de clubes participantes en la Liga de Campeones de África para la temporada 2026/27".

Y añadió: "La Federación Egipcia de Fútbol ha recibido oficialmente la respuesta de la Confederación Africana.. Se publicarán más detalles próximamente".



