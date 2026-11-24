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La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de confirmar a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 en detrimento de Marruecos ha desatado una amplia ola de reacciones en la prensa mundial. El fallo, adoptado por unanimidad de los miembros del panel, pone punto final a uno de los casos más polémicos de la historia reciente del fútbol africano.

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El tribunal emitió este martes su fallo definitivo a favor de la Federación Senegalesa de Fútbol y devolvió a Senegal el título que había conquistado sobre el terreno de juego, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le retirara el trofeo el pasado mes de marzo y declarara a Marruecos vencedor de la final por la vía administrativa.

La decisión acaparó enseguida los titulares de los medios de todo el mundo, con un claro contraste en el enfoque de la prensa marroquí y la senegalesa, además de críticas internacionales a la gestión de la crisis por parte de la CAF, según un informe publicado por la cadena francesa RMC.

La prensa marroquí: amargura por la derrota pese al cierre del caso

El diario marroquí «Le Matin» presentó el fallo como el final de «uno de los casos más polémicos de la historia reciente del fútbol continental», aunque señaló que la decisión dejó un sabor amargo entre la afición marroquí, después de que en los últimos meses hubieran ganado fuerza las esperanzas de que el tribunal deportivo respaldara la decisión del Comité Disciplinario de la CAF.

Por su parte, el diario marroquí «360 Sport» trató de suavizar el impacto de la decisión al subrayar que «no cambia nada en la trayectoria del fútbol marroquí», y apuntó que las ambiciones de la selección marroquí no pueden reducirse a un fallo emitido desde los despachos de la ciudad suiza de Lausana.

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La prensa senegalesa evoca la alegría del título

En el lado senegalés, la decisión se recibió con un tono distinto, aunque sin excesos de celebración.

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El diario «Le Soleil» recurrió a unos versos del poeta francés Alphonse de Lamartine: «Oh tiempo, detén tu viaje; y vosotras, horas felices, detened vuestra marcha», en alusión a la incapacidad del ser humano para retener los momentos felices que el tiempo se lleva consigo.

El periódico consideró que estos versos cobran un significado especial a la luz de lo vivido por el fútbol senegalés en los últimos meses, y afirmó que la final del 18 de enero de 2026 en Rabat trascendió los límites de la competición deportiva para convertirse en parte de la memoria colectiva del pueblo senegalés.

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Y añadió: «Se puede impugnar un resultado, discutir una decisión y prolongar un litigio, pero no se puede arrebatar la felicidad auténtica que vivió todo un pueblo».

La prensa europea sigue las repercusiones del fallo

El eco de la decisión llegó también a la prensa europea. En España, el diario AS optó por poner el foco en los incidentes violentos registrados al término de la final, en los que estuvieron implicados aficionados senegaleses.

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Marca, por su parte, tituló su información con «El TAS devuelve la Copa de África a Senegal y Marruecos arde», y explicó que la decisión provocó reacciones de indignación en Marruecos, donde las previsiones apuntaban a que el fallo tenía muchas probabilidades de serle favorable.

En Inglaterra, el Daily Mail calificó el fallo de decisión rotunda que devolvió el título a Senegal, pese a que sus jugadores abandonaron el terreno de juego durante una final marcada por escenas caóticas.

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El diario alemán Bild empleó la misma descripción y señaló que el caso se había convertido en una crisis compleja que se prolongó durante 10 meses.

Por su parte, el italiano La Gazzetta dello Sport se centró en los sucesivos vaivenes del caso y escribió: «Nuevo giro: el título vuelve a Senegal». El diario consideró que el fallo del tribunal deportivo de Lausana había cambiado una vez más el rumbo de un litigio abierto desde el 18 de enero de 2026, y apuntó que la polémica no terminará, aunque el expediente de la Copa Africana de Naciones 2025 ha llegado a su última estación.

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Duras acusaciones contra los dirigentes de la CAF: el gran perdedor se ha convertido en el hazmerreír de todos

Las reacciones no se limitaron a la prensa escrita. El programa estadounidense «CBS Sports Golazo» abordó el caso durante su cobertura de la Liga de Campeones, con la intervención de Michael Lahoud, exinternacional con la selección de Sierra Leona.

Lahoud lanzó duras críticas contra los dirigentes de la confederación africana, a quienes consideró la parte más perjudicada por la crisis: «Creo que los grandes perdedores de esta historia son los dirigentes de la CAF, porque hoy se han convertido en el hazmerreír de todos».

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Y añadió: «Ya hicieron el ridículo cuando tomaron su primera decisión, y ahora se han visto obligados a dar marcha atrás y corregir su error».

También advirtió de las consecuencias que habría tenido validar la concesión del título de esa manera: «Si permitimos que Marruecos actúe así y aceptamos que se conceda un título de esta forma, significa que los partidos de fútbol y los torneos podrían decidirse en los tribunales en lugar de en el terreno de juego».

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Marruecos amenaza con una nueva acción legal

El Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló la decisión del Comité de Apelación de la CAF, emitida el pasado 17 de marzo, que había despojado a Senegal del título para otorgárselo a Marruecos, al concluir que el árbitro no cometió ningún error de derecho cuando decidió reanudar el juego tras los incidentes ocurridos en la final.

Pese al fallo definitivo, el caso no está del todo cerrado desde el punto de vista jurídico, ya que la Real Federación Marroquí de Fútbol ha anunciado su intención de emprender «todas las acciones legales necesarias para recurrir» la decisión del tribunal deportivo.

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Así, el fallo que devolvió el título a Senegal se ha convertido en el centro de una nueva polémica internacional, que no se limita a la identidad del campeón de África, sino que se extiende a la forma en que la confederación continental gestionó la crisis y a sus consecuencias para la imagen del fútbol africano.