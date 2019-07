La burla de un jugador brasileño a los argentinos tras los reclamos por el arbitraje

Richarlison se rió de las quejas por la escandalosa actuación de Zambrano en la semifinal de la Copa América: "Que sigan reclamando toda la vida".

El bochornoso arbitraje de Roddy Zambrano en la semifinal de la 2019, que privó de dos penales a en su derrota 2-0 frente a despertó muchísimas críticas por parte de los futbolistas de la Albiceleste, encabezados por Lionel Messi. Y mientras algunos futbolistas de la Verdeamarela, como Dani Alves, reconocieron que el ecuatoriano tuvo una mala actuación, otros optaron por la burla, en una actitud que ya es recurrente entre los brasileños a la hora de la victoria.

"Dejalos que hablen, que sigan reclamando por el resto de sus vidas", se mofó Richarlison luego del partido. El atacante, que ni siquiera participó del encuentro, sacó pecho por la actuación de sus compañeros: "Ahora los que tienen que quejarse son ellos. ¿Quién está en la final? Brasil. Vamos a ir al Maracaná con toda la fuerza".

Con algo más de corrección habló Willian, que se mostró en desacuerdo con los cuestionamientos que hizo el capitán argentino de Zambrano: "¿Messi dijo que Brasil maneja todo en la CONMEBOL? No estoy de acuerdo con él. Pienso que el arbitraje fue normal, no vi nada raro. Es cierto que dejó pegar mucho, sobre todo a Argentina". Además, sobre la acción del penal no sancionado contra Sergio Agüero, analizó: "Había VAR, si no lo llamaron es porque no fue falta".