El nuevo récord de gasto registrado por los clubes de la Premier League durante el mercado de fichajes veraniego que acaba de cerrarse suscita la preocupación de muchos observadores en torno a las inversiones a crédito y a la hinchazón de una burbuja que podría estallar a costa de los clubes menos ricos.

¿Se dirige la liga más rica y poderosa del mundo hacia el abismo?

Según la cadena francesa "Radio Monte Carlo", desde el cierre del mercado de fichajes el pasado martes, la cifra descabellada de 4.000 millones de euros gastados por los clubes ingleses despierta admiración, pero también una honda inquietud.

Varios grandes medios de comunicación, entre ellos "The Independent", prevén "una mala sorpresa en un futuro próximo" a causa de la ausencia de control financiero sobre las operaciones y de la falta de liquidez de los clubes.

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Fichajes a crédito

De los veinte representantes de la Premier League, 16 clubes superaron la barrera de los 100 millones de euros en inversiones, y además se igualó el récord del mayor fichaje de la liga, con el traspaso de Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City por 145 millones de euros.

Pero la estructura de muchas de las operaciones suscita los peores temores, con un "endeudamiento sin precedentes" y pagos fraccionados a lo largo de varios años a través de empresas de crédito, descritas como "las grandes ganadoras de este mercado".

Y el crédito es un sector sometido actualmente a una presión constante. Un responsable de uno de los clubes declara al diario británico: "Se avecina una crisis de crédito. El mundo del fútbol tiene motivos para preocuparse". Y es que ha conservado métodos anticuados, como los pagos fraccionados, e irracionales en una economía volátil, hasta el punto de que algunos responsables comparan la situación con la "crisis de las hipotecas de alto riesgo", conocidas como "subprime", aquella catástrofe que provocó la crisis financiera mundial de 2007-2008.

"La burbuja estallará"

Pero ¿por qué este temor cuando la liga inglesa, respaldada por lucrativos derechos de retransmisión televisiva, es la más rica del mundo? Porque la independencia financiera —dentro de la cual se supone que debe moverse— se ha visto amenazada por la entrada de capitales extranjeros, especialmente estadounidenses, desde hace varios años.

Eso ha introducido "prácticas sin precedentes en este deporte, muchas de las cuales contradicen los estándares tradicionales del fútbol", añade "The Independent", antes de continuar: "La circulación constante de dinero a través de los fichajes permite cumplir con las normativas, dejando al mismo tiempo que las deudas se acumulen".

Y otro factor social suscita los peores temores: el aumento del coste de la deuda pública en el conjunto de los países occidentales podría incrementar la presión sobre el pago de los créditos contraídos por los clubes.

"The Independent" prevé: "La burbuja estallará. Se reclamarán las deudas. Y suele ser los clubes situados más abajo en la clasificación los más perjudicados".

Un portavoz anónimo, presentado por el diario como de alto nivel, concluye con una predicción catastrófica: "Todo esto se va a derrumbar. Y cuando eso ocurra...".

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