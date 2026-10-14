La burbuja estalla: el fútbol inglés al borde de una catástrofe financiera y el 94% de sus clubes se hunde en las pérdidas

Ya no se trata de una simple advertencia pasajera, sino de una campana de alarma que suena con fuerza en los estadios de Inglaterra. Mientras la Premier League brilla como la competición más rica del mundo, un informe oficial demoledor revela que el cuerpo entero del fútbol inglés está "al borde del colapso financiero", en una crisis que amenaza con borrar del mapa a clubes históricos.

Un informe de gran calado elaborado por el Organismo Regulador Independiente del Fútbol (IFR) y publicado por el diario británico "Daily Mail" desvela que el fútbol inglés ha entrado en zona roja: el 94% de los clubes registra pérdidas económicas, mientras que un tercio de los clubes de la English Football League (EFL) y de la National League se encuentra ya en situación de insolvencia efectiva, lo que exige "reformas urgentes" antes de que sea demasiado tarde.

La maldición de los salarios y la carrera suicida

El informe pone el dedo en la llaga: una carrera desenfrenada y destructiva por mantener la competitividad. Los clubes, de arriba abajo, elevan los sueldos de sus futbolistas de forma descontrolada para seguir el ritmo de sus rivales, en una estrategia que el informe describe como "una peligrosa mezcla de deuda acumulada y dependencia excesiva de la financiación de los propietarios, que pone en riesgo a los clubes y a sus aficiones".

El panorama se vuelve aún más sombrío por el abismo económico que separa a la Premier League del resto de categorías: el beneficio medio de un club de la Premier League supera en más de ocho veces el que logra un club de la Championship, lo que convierte una competencia justa en algo prácticamente imposible.

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Esta crisis se agrava con el sistema de los "pagos paracaídas", la ayuda económica que reciben los clubes descendidos de la Premier League. Esa compensación otorga a los descendidos una ventaja financiera abrumadora durante años y obliga al resto de clubes a arriesgarlo todo y a asumir riesgos financieros suicidas para intentar alcanzarlos.

¡Clubes que pierden dinero incluso sin jugadores!

Lo más impactante del informe, según la cadena española "Cadena SER", es que la crisis ya no está ligada únicamente a la factura de los jugadores: los gastos operativos han crecido hasta tal punto que 17 clubes de la English Football League y de la National League registrarán pérdidas cuantiosas incluso si no pagaran un solo salario a sus futbolistas.

Las cifras de ingresos de la temporada 2025-2026 revelan la magnitud del desajuste estructural: de los más de 9.000 millones de libras esterlinas que generó el fútbol inglés en su conjunto, lo más significativo es que la Premier League se llevó por sí sola 7.500 millones de libras, mientras que la Championship se quedó con apenas 1.000 millones.

Al mismo tiempo, la League One y la League Two recibieron juntas solo 460 millones, y la National League no obtuvo más que 70 millones de libras.

Las pérdidas se multiplican y la deuda estalla

El informe destapa cifras alarmantes sobre el crecimiento de las pérdidas:

En la Premier League, la pérdida media por club pasó de 20 millones de libras en la temporada 2021-2022 a 44 millones en la actual campaña 2025-2026.

En la Championship, aumentó de 13 millones a 22 millones de libras en una sola temporada.

Pero la verdadera catástrofe está en las categorías inferiores:

Las pérdidas de los clubes de la League One se triplicaron en cinco temporadas, de 2,4 millones a 7,5 millones de libras.

Y en la League Two se cuadruplicaron, de 600.000 libras a 2,7 millones.

Estas pérdidas se han reflejado en la montaña de deuda que amenaza al deporte: el total de la deuda de los clubes ingleses creció de 2.800 millones de libras en la temporada 2020-2021 a 4.100 millones la temporada pasada, con previsiones aterradoras de que alcance los 5.100 millones de libras en el ejercicio fiscal actual.

La paradoja es que los clubes de la Premier League, a pesar de ser los más ricos, soportan por sí solos el 75% de esa deuda, prueba inequívoca de que ni la cúspide de la pirámide futbolística está ya a salvo del fantasma de la quiebra.



